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Российскую лыжницу Инну Костюченко учат стрелять при помощи яблока

19.11.2018 08:55 — Разное | Партизан  
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Находящаяся на просмотре в сборной Беларуси российская лыжница Инна Костюченко учится стрелять из биатлонной винтовки.


Белорусская олимпийская чемпионка Динара Алимбекова опубликовала в "историях" Инстаграма фрагмент тренировки: Костюченко во время упражнения удерживает от падения яблоко, стоящее на правой руке. 

Два часа непрерывной работы, — написала Алимбекова.


 
 
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Находящаяся на просмотре в сборной Беларуси российская лыжница Инна Костюченко учится стрелять из биатлонной винтовки.
 
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