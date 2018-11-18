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Российскую лыжницу Инну Костюченко учат стрелять при помощи яблока
Находящаяся на просмотре в сборной Беларуси российская лыжница Инна Костюченко учится стрелять из биатлонной винтовки.
Белорусская олимпийская чемпионка Динара Алимбекова опубликовала в "историях"
Два часа непрерывной работы, — написала Алимбекова.
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Находящаяся на просмотре в сборной Беларуси российская лыжница Инна Костюченко учится стрелять из биатлонной винтовки.
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