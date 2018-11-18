Как это случилось: трагедия с маршруткой на трассе 6

Авария гродненской маршрутки на трассе М6 под Воложином, которая унесла жизни двух людей, не оставила равнодушной и жителей других областей Беларуси. Витебский блогер, который уже разбирал примеры неправильно организации дорожного движения, проанализировал случай на трассе М6. Он уверен, что в трагедии виноват не только водитель.









"Я надеюсь, что эту статью увидят в Гродно . Если вы знаете кого-то из пострадавших. Покажите её им. Возможно иски к дорожникам помогут их заставить соблюдать законы и избежать подобных трагедий.





Я же постараюсь максимально внимательно изучить ситуацию и найти расхождения с правилами обозначения мест проведения дорожных работ. Я ни в коем случае не оправдываю водителя, который явно превысил скорость. Тут дело совершенно в другом.





Ни одного знака, как работа ГАИ приводит к ДТП , я написал обращение в Прокуратуру и КГК по множественным нарушениям обозначения места проведения работ. Его почему-то перенаправили в ГАИ, хотя к ГАИ тоже были вопросы. В ответе из УГАИ всё таки согласились с нарушениями и привлекли в ответственности какое-то должностное лицо. После моего поста, я написал обращение в Прокуратуру и КГК по множественным нарушениям обозначения места проведения работ. Его почему-то перенаправили в ГАИ, хотя к ГАИ тоже были вопросы. В ответе из УГАИ всё таки согласились с нарушениями и привлекли в ответственности какое-то должностное лицо.





Теперь давайте перенесёмся на трассу Минск-Гродно. Я сразу не ручаюсь на стопроцентную правоту, но постараюсь говорить только о том, что видно по фото. Также попробую восстановить картину произошедшего и самое главное как на всё это могли повлиять правильно установленные знаки и другие средства.













Судя по видео было уже темно и горели фонари на столбах. Первое, на что стоит обратить внимание, это на то, что фонари стоят только на встречной обочине. На фото хорошо видно, как они освещают только одну сторону дороги. То есть та сторона, где ехала маршрутка была хуже освещена. Плюс ещё как раз с этого места дорога уходит влево.





Спасибо onliner.by за оперативный выезд на место. Теперь посмотрим на п. 4.2.3, где указывается протяжённость изменения траектории движения. Она зависит от разрешённой скорости. В данном случае стоят знаки "50". Значит длинна лини отклонения должна быть в 20 раз больше ширины. А ширина двух полос не менее 7 метров.













Получается, что линия из блоков должна начинаться за 140 метров до блоков. Но как видно по фото, даже после трагедии, данное нарушение не исправили и блоки начинаются метров за 20, не больше. Чтобы лучше понимать угол линии уклонения, можно сравнить с расстоянием между столбами, которое равно 40 м. Ну или так.













Это только первое нарушение в обустройстве, ведь если бы ещё за 140 метров проезжая часть начала сужаться, причём делать это на метр по ширине за каждые 20 метров, которые проехала маршрутка, то я уверен, что трагедии бы не было.





Далее водитель видит разметку, которая уходит в пластиковые блоки, которые не имеют светоотражающую поверхность. Следовательно в тёмное время суток их будет видно плохо. Временной разметки нет. Вот вы можете понять, что этот серый Мерседес на фото выше едет по одной полосе, а соседняя предназначена для встречного движения.













А вот знаки, которые выводят поток машин в ту полосу рядом с Мерседесом. В процессе написания этой статьи я всё больше понимаю насколько безответственно было обозначено всё это. Ведь согласно п. 4.2.12 ТКП 172 "Для разделения встречных потоков транспортных средств в зоне дорожных работ, обозначения рядности и обеспечения безопасной траектории движения используют направляющие устройства, а также устраивают разметку проезжей части."









Где же направляющие устройства? А они стоят на том месте, где потоки и так разделяет постоянная дорожная разметка. Но как они стоят!! Я увеличу фото.





Наклон полос на этих щитках показывает с какой стороны их можно объезжать. Тут не очень понятно, но они стоят парами и наклон у них в разные стороны. Получается проезжать мимо них можно с двух сторон? Это ещё один повод выехать на встречку. Ведь знак, информирующий о том, что полоса скоро закончится, уже был.





Вот мы при близились к этим блокам. Так как на дороге всего две полосы, а знак информирующий о конце полосы был один, можно логично предположить, что по второй полосе можно проехать. Самыми заметными будут знаки, установленные на песке. Но по ТКП их там быть не должно. Они только вводят водителя в заблуждение. Не заметив издали блоки можно подумать о том, что можно проехать между кучей и бетонным парапетом. Тем более слева от маршрутки после ДТП было несколько целых блоков и знак "Объезд препятствия слева", который должен был стоять у самого левого блока.





Валер Мінец. Обратите внимание на камень в самом правом нижнем углу. Есть ещё такое фото, которое сделалОбратите внимание на камень в самом правом нижнем углу.













А уже в репортаже онлайнера возле него появился сигнальный фонарь. Только на нём почему-то нету креплений, но шпильки не погнуты.





Теперь ещё немного о видео. На нём хорошо видно, как фура резко дергается вправо. По какой полосе она ехала?





Почему бы ей не перестроится в левую полосу. Водителю фуры видно далеко, а впереди знаки, говорящие о том, что надо уходить на встречную полосу.













Вы видите здесь знаки разделения потоков? Я нет. Почему они здесь тоже не стоят? Опять же даже после трагедии. Так по какой полосе ехала фура? И как понять, что вторая полоса для встречного транспорта?





Можно ещё больше углубляться в требования обозначения места работ, но и всего этого уже вполне достаточно. чтобы сделать вывод и ужаснуться. Я просто покажу схему, согласно которой должно было быть организовано движение.





А там ещё есть стрелки временной разметки и знак 5.34.1, который даёт однозначно понять, что впереди будет временный объезд через встречные полосы. Хотя бы этот знак, он один тоже мог спасти людей.





А знаете, что ещё ужасное в этом всём? Это непризнание своей вины в ГАИ и дорожных службах. Разве я мало привёл совершенно очевидных нарушений?





Более того, само УГАИ Минского облисполкома, открыто пишет:





совершил наезд на заградительные водоналивные блоки, после чего – на бетонное барьерное ограждение на разделительной полосе, установленное согласно схеме проведения ремонтных работ.





То есть СХЕМА СОГЛАСОВАНА С ГАИ. Обе стороны подтвердили!!!





Но вы можете сказать, что у нас везде так ограждают места дорог. На этот случай у меня есть видео, которое я снял на трассе М1 в сентябре.







Как же всем им объяснить, что только физическое и плавное сужение дороги вынуждает водителей снизить скорость и быть более внимательными. А широкие дороги ведут только к увеличению аварийности, что и произошло в данном случае. В прочем как и в предыдущем. Как же всем им объяснить, что только физическое и плавное сужение дороги вынуждает водителей снизить скорость и быть более внимательными. А широкие дороги ведут только к увеличению аварийности, что и произошло в данном случае. В прочем как и в предыдущем.









Поэтому при правильном обозначении мест ремонта дорог можно избежать аварий даже с водителями, нарушающими скоростной режим".



