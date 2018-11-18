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На пожаре в Гродненском районе погибли 4 человека

19.11.2018 08:14 — Разное | Партизан  
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18 ноября в 01-10 часов от жителя деревни Вертелишки поступило сообщение о пожаре по улице Трудовой – мужчина проснулся от треска горящей кровли. К прибытию первых подразделений МЧС деревянный дом горел открытым пламенем.

Известно, что в доме проживала супружеская пара пенсионеров с 41-летним сыном. Выяснилось, что накануне пожара в доме гостила компания местных жителей, выпивали. Вечером часть гостей разошлась, трое остались ночевать, сообщает МЧС Беларуси. 


В ходе тушения бойцы МЧС под обломками сгоревших конструкций обнаружили тела четырех человек – хозяина, его супруги и двух женщин 1982 и 1985 гг.р. Сын хозяев и еще один гость сумели покинуть горящий дом до прибытия спасателей. Первого с ожогами 1-2 степени лица, шеи, обеих кистей (10% тела) госпитализировали в реанимационное отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Гродно
В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие и имущество в доме. 

Предполагаемая причина трагедии – неосторожное обращение с огнем при курении. Более подробные обстоятельства происшествия выясняют специалисты следственного комитета и судмедэксперты.


 
Теги: Гродно
 
 
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18 ноября в 01-10 часов от жителя деревни Вертелишки поступило сообщение о пожаре по улице Трудовой – мужчина проснулся от треска горящей кровли. К прибытию первых...
 
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