



сообщает со ссылкой на «Советский спорт». Об этом Oxu.Azсо ссылкой на «Советский спорт».





Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.









По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского «ПСЖ» в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).



