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Неймар вошел в историю сборной Бразилии

19.11.2018 08:08 — Разное | Партизан  
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Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.


Об этом Oxu.Az сообщает со ссылкой на «Советский спорт».

Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.


По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского «ПСЖ» в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).


 
 
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Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.
 
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