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Неймар вошел в историю сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.
Об этом Oxu.Az
Форвард реализовал пенальти в товарищеском матче против Уругвая (1:0), таким образом оформив свой 60-й гол за карьеру в сборной.
По информации ESPN, Неймар является третьим футболистом с таким показателем. Помимо, игрока французского «ПСЖ» в списке числятся Роналдо с 62 голами и Пеле (77).
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Нападающий сборной Бразилии Неймар вошел в историю национальной команды.
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