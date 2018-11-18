Белорусы упорно развивают фейковый частный сектор

Недавно Министерство по налогам и сборам радостно отчиталось, что за 9 месяцев 2018 года частные организации наполнили 47,8% бюджета Беларуси. По сравнению с 2017 года доля негосударственных предприятий в формировании бюджета выросла на 1,1 процентного пункта. С поправкой на инфляцию платежи увеличились на 1,8%.

Как отдельную категорию белорусские налоговики выделяют индивидуальных предпринимателей. Ипэшники заплатили 5,3% в совокупной сумме доходов бюджета. Если сложить удельные веса частных предприятий и ипэшников, то выходит, что вместе все лица, не связанные с государством, обеспечили 53,1% доходов казны. Так что же, в Беларуси наконец случился долгожданный перелом: частники заняли командные высоты в экономике? Давайте разберемся! По белорусскому законодательству любое акционерное общество признается собственником имущества. Автоматически получается, что собственность таких юридических лиц относится к частной форме, а сами предприятия являются частными в документообороте.





Объем контроля чиновников над акционерным капиталом поражает. По словам главы Минфина Максима Ермоловича, сегодня государство контролирует 88% акций таких предприятий. Самые яркие примеры гигантов в форме акционерных обществ — Беларуськалий, МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, Белшина, Белорусский металлургический завод, Гомсельмаш, Светлогорский ЦКК, Но ведь есть сотни огромных акционерных обществ, которые в реальности создало государство и безраздельно управляет ими!По словам главы Минфина Максима Ермоловича,. Самые яркие примеры гигантов в форме акционерных обществ — Беларуськалий, МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ, Белшина, Белорусский металлургический завод, Гомсельмаш, Светлогорский ЦКК, Гродно Азот, Нафтан. Все они по местным критериям выступают частными предприятиями, хотя реально ими управляет государство. Есть еще один курьезный пример. Известно, что в Беларуси фермеры обрабатывают маргинальную площадь сельхозземель — около 2%.

Более 90% земель под сельское хозяйство находится в ведении бывших колхозов и совхозов.





Так вот, госстатистика видит большинство этих предприятий как частные! И это немудрено, поскольку многие из них организованы в форме ЧУП, ОАО или ЗАО. В общем, по мановению руки в аграрном секторе прошла та самая повальная приватизация, которой власти не устают пугать население. Также чиновники совершенно по-особому учитывают малые и средние предприятия. Для разделения организаций на малые, средние и крупные используется только число работников.









Поэтому такие монстры оптовой госторговли, как Белорусская калийная компания и Белорусская нефтяная компания, в официальной статистике проходят малыми частными предприятиями. Ровно по указанным причинам громкие заявления чиновников о высокой доле частников в любых экономических показателях стоит воспринимать крайне скептически. Иначе можно постепенно потерять всякую связь с суровой белорусской реальностью, где тотально доминирует государство.



