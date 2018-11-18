Умер экс-футболист сборной и известный тренер Владимир Журавель









Последнее место работы рулевого — карагандинский «Шахтер». Журавель возглавил казахстанскую команду в январе 2018 года, однако уже в июле покинул клуб. С тех пор никуда не устраивался.





До этого Журавель возглавлял брестское «Динамо», «Гомель», минское «Динамо» и солигорский «Шахтер». С 2010-го по 2013-й годы четырежды подряд брал с горняками серебро чемпионата Беларуси. В 2014-м повторил успех в пятый раз — уже с минским «Динамо». А в 2017-м привез в Брест Кубок Беларуси.









Большую часть игровой карьеры Журавель провел в минском «Динамо», с котором шесть раз становился чемпионом Беларуси, а также дважды выигрывал Кубок Беларуси.



