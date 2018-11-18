Как будут сдерживать рост цен на ключевые продукты

Мурин признал, что пока есть товары, рост цен на которые заметно опережает общий уровень — к примеру, с начала года цены на бензин выросли уже на 17%. Пока высоки и инфляционные ожидания населения — в отличие от оценки Нацбанка, ожидаемый гражданами уровень инфляции на год — 11,7%.





Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович отметил, что, если «НББ стратег, то мы — в поле».





По данным МАРТ, регулируемые цены, то если цены естественных монополий выросли на 8,9% (октябрь к октябрю), то свободные — всего на 4%. «То есть Беларусь развивается по рыночному пути, и конкуренция способствует стабилизации цен», — подчеркнул министр. Он отметил, что МАРТ инициирует исключение из числа естественных монополий почтовых услуг и услуг электросвязи.





Но перекосы пока случаются. К примеру, молоко в прошлом году подорожало на 10%, в итоге молочные холдинги включили в число доминантов на рынке, согласующих все цены с МАРТ, и в нынешнем году цены росли уже ниже инфляции — около 4%.





В нынешнем году проблемным продуктом стало мясо — цены на него выросли в среднем на 8,7%. «Цены повысились у производителей, повысились у переработчиков. Торговые надбавки на мясо и мясопродукты сложились на уровне 12% по свинине, 17% — по говядине. Прежде чем принимать решения по ценовому регулированию сектора, необходимо разобраться в причинах», — считает Колтович. Вероятно, решающую роль сыграл неурожай кормов, чья доля в себестоимости достигает 70%.





«Если вы не входите в инфляцию — значит в вас проблемы с себестоимостью и так далее. Нужно смотреть все факторы», — пояснил министр. В итоге предприятиям всех форм собственности поручили принять меры по недопущению роста цен на мясо и мясопродукты. Сейчас МАРТ продолжит мониторинг и при невыполнении договоренностей вынесет решение о введении ценового регулирования.









Колтович также напомнил, что в июне-июле на 20% подорожала курятина у всех белорусских производителей. Министр заявил, что пока анализируют факты, и до конца года планируется вынести решение. «Любой всплеск цен в таком объеме отрицательно сказывается на настроениях людей», — резюмировал Колтович.



