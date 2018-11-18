ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане хотят озеленить место снесённого «БелЭкспо». Власти: там уже есть договор на строительство

19.11.2018 09:34 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

Напротив Верхнего города в центре Минска снесли «БелЭкспо», и сейчас площадка пустует. Минчане создали петицию с предложением озеленить эту территорию, но власти ответили, что договор на строительство уже заключён.

По слова автора петиции, площадка открывает отличный вид на Верхний город и Немигу. Он даже сравнивает это место с Центральным парком в Нью-Йорке. Если озеленить его, то, как считает автор, получится отличное место для пикников минчан и иностранцев. 

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома ответил, что это невозможно, потому что уже есть инвестиционный договор между городскими властями и KPI Development LLC. На этом месте построят многофукциональный гостиничный комплекс. А правовых оснований для отмены строительства нет.

Напомним, строительство планируют начать в конце 2018 года или начале 2019-го, а закончить в 2021-м. Проект спонсируется кем-то из ОАЭ, а инвестиции оцениваются в 500 миллионов долларов. Здесь разместятся пятизвездочный отель сети Viceroy и общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и так далее. На верхнем этаже будут люксовые номера и скай-бар. Рядом с гостиницей расположится ресторан, нависающий над рекой.

Читайте по теме: Крутой серый город советского авангарда. Нетипичный топ минских зданий

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 12
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напротив Верхнего города в центре Минска снесли «БелЭкспо», и сейчас площадка пустует. Минчане создали петицию с предложением озеленить эту территорию, но власти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Футболисты брестского "Динамо" выйдут с траурными повязками на матч 29-го тура чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика