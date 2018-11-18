Минчане хотят озеленить место снесённого «БелЭкспо». Власти: там уже есть договор на строительство

Напротив Верхнего города в центре Минска снесли «БелЭкспо», и сейчас площадка пустует. Минчане создали петицию с предложением озеленить эту территорию, но власти ответили, что договор на строительство уже заключён.

По слова автора петиции, площадка открывает отличный вид на Верхний город и Немигу. Он даже сравнивает это место с Центральным парком в Нью-Йорке. Если озеленить его, то, как считает автор, получится отличное место для пикников минчан и иностранцев.

Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома ответил, что это невозможно, потому что уже есть инвестиционный договор между городскими властями и KPI Development LLC. На этом месте построят многофукциональный гостиничный комплекс. А правовых оснований для отмены строительства нет.

Напомним, строительство планируют начать в конце 2018 года или начале 2019-го, а закончить в 2021-м. Проект спонсируется кем-то из ОАЭ, а инвестиции оцениваются в 500 миллионов долларов. Здесь разместятся пятизвездочный отель сети Viceroy и общественные объекты: торговый комплекс, казино, спа-комплекс с бассейном, кафе и так далее. На верхнем этаже будут люксовые номера и скай-бар. Рядом с гостиницей расположится ресторан, нависающий над рекой.

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