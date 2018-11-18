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Минчане хотят озеленить место снесённого «БелЭкспо». Власти: там уже есть договор на строительство
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Напротив Верхнего города в центре Минска снесли «БелЭкспо», и сейчас площадка пустует. Минчане
По слова автора петиции, площадка открывает отличный вид на Верхний город и Немигу. Он даже сравнивает это место с Центральным парком в Нью-Йорке. Если озеленить его, то, как считает автор, получится отличное место для пикников минчан и иностранцев.
Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома ответил, что это невозможно, потому что уже есть инвестиционный договор между городскими властями и KPI Development LLC. На этом месте построят многофукциональный гостиничный комплекс. А правовых оснований для отмены строительства нет.
Напомним, строительство
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