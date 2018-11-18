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На проспекте Независимости из окна квартиры выбросили корги

19.11.2018 09:13 — Разное | KYKY  
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Арина Сандович рассказала на своей странице в Facebook, как в воскресенье вечером кто-то выбросил собаку породы корги из окна квартиры на проспекте Независимости. Собака погибла на месте. Свидетели вызвали милицию, и довольно быстро пришёл хозяин животного, который рассказал свою версию произошедшего.

По словам Арины, милиция загородила место трагедии, а потом появился хозяин собаки − гражданин Китая. Он рассказал, что собака сама соскочила, пока его знакомая (которая была одна дома) мылась в душе. Жильцы дома сказали, что в этой квартире раньше жил спаниель, который тоже куда-то пропал. Теперь люди ждут расследования, а, по словам Арины, «пока же никто из присутствоваших не поверил в несчастный случай: уж слишком далеко упала собака».

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Теги: Витебск
 
 
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Арина Сандович рассказала на своей странице в Facebook, как в воскресенье вечером кто-то выбросил собаку породы корги из окна квартиры на проспекте Независимости....
 
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