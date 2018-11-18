Сотни фотозон, тонны овощей и целая улица музыки: все районы Гродненщины на «Дажынках-2018» представили свои подворья (+видео)

В нынешнем году подворья районов были посвящены тому или иному продукту сельского хозяйства. Так что организаторы проявили немало смекалки и творчества, оформляя их. Появились картофельные мельницы, карты из зерна и караваи под три метра в высоту. Фотозон – хоть отбавляй.





















Помидор и Помидоринка встречали гостей на подворье Ивьевского района, напоминая всем, что именно они – главные герои в районе. Этой семье, говорят местные жители, больше 500 лет. Именно столько на Ивьевщине живут татары, развивая огородничество. Вслед за ними и местные жители начали ставить теплицы во дворах. Город стал своего рода помидорной столицей. Этому овощу в районе даже посвящен отдельный праздник. Его и презентовали гостям. А заодно угощали свежими помидорами. Ничего что зима на носу: местные хозяйки знают, как сохранить помидор свежим даже до Нового года.



























Царица полей кукуруза прописалась на подворье Островецкого района. А песни в исполнении ансамбля «Польскае рэха Астраўца» разносились эхом далеко по городу. Здесь же угощали пирогами по местным рецептам.





Правда, секрета кукурузного состава не раскрывали. Зато предлагали по кругу передавать початок. На ком остановится музыка – с того поздравление. Гости подворья на теплые слова не скупились.





На ошмянском подворье презентовали фирменные пряники – их рецепт восстановили местные мастерицы. Приготовленные по нему пряники впервые можно было отведать в нынешнем году на фестивале у стен Гольшанского замка. Ошмянское подворье украсил двухметровый колос, выложенный из ароматных батонов. Тема зерна здесь была во всем. Мастер-классы тоже тематические – смолоть зерно древним способом. Или попробовать смастерить фигурку из соленого теста.































А вот и старый знакомый – гармонист на гнезде. Почти как в фильме «Белые Росы». Этого героя можно было увидеть год назад на празднике «Дажынкі» в Свислочи. И так ему понравилось, что приехал в Ивье развлекать народ. Вместе с ним выступить на берестовицком подворье приехали Сердючка, Леонтьев, Шура и другие звезды эстрады. Правда, все они представлены в одном лице – местным мастером пародии.





Если же говорить о тематике подворья, то его без зазрения совести можно назвать самым сладким – здесь презентовали мед. Тем более местное ГП «Воронецкий» славится большой пасекой и вкуснейшим медом. Кто сомневался, мог в этом убедиться на дегустации.





Волковыск благодаря ОАО «Беллакт» ожидаемо был молочной страной. Внимание привлекала не только выставка продукции одного из ведущих молокоперерабатывающих предприятий страны, но и другие арт-объекты. В том числе 180-килограммовый каравай. Его, говорят волковычане, «всем районом выпекали и везли на самосвале».





А вот вороновский каравай в соответствии с яблочной тематикой подворья был выложен из аппетитных краснобоких яблочек. В целом все подворье просто пестрело множеством колоритных зон. Без фото отсюда не уйти. Да и ансамбли «Рэчанька» и «Лявоны» не давали заскучать.

























Выставка картин из зерна, карта района, где каждый сельсовет выложен своим зерном, мельница из 30 кг сушек и множество выпечки – все это было на подворье Гродненского района. А любители шашек, устроившие здесь турнир, вместо черных и белых ходили шашками с пшеницей и кукурузой. Из развлечений гостям предлагали смолоть зерно и проделать буквально золушкину работу – отделить разные виды зерна, смешанные на одной тарелке.

























Занятие для терпеливых.





На дятловском подворье одни играли без устали, другие дегустировали продукцию «Сырной страны», третьи пробовали яблоки и узнавали у специалистов КСУП «Жуковщина» секреты хорошего яблочного урожая.

Зельвенцы свое подворье посвятили свекле. Тем более нынешний год для этого корнеплода за последние десять лет был самым урожайным. Используя свеклу, обыграли даже свой самый знаменитый праздник – «Анненскую ярмарку». Лошадь, которыми она славилась как главным товаром, сделали из свеклы.









































Кореличи, где расположено предприятие по переработке льна, закономерно именно эту культуру и презентовали. В районе знают и как его выращивать, и как обрабатывать. А еще – какие оригинальные сувениры можно сделать изо льна. Их коллекцию представили гостям.







































Если у вас еще нет детей, но очень хочется стать родителями, стоило идти на лидское подворье – только здесь можно было найти в капусте ребенка. Если же интересы более меркантильные, гости отправлялись к денежному дереву с зеленой «капустой». Любителям домашних заготовок показывали, рассказывали о секретах вкусной квашеной капусты. Попробовать ее сделать можно было здесь же.































Мостовское подворье стало тыквенным раем. Пирамиды из овоща возвышались выше человеческого роста. Вместе с ансамблем «Ярица» гости пели и танцевали.



