Фото с пожарным гидрантом, приз за знание ПДД и машина-«буханка». Чем на «Дажынках» в Ивье удивляли на выставке техники под открытым небом

В музей под открытым небом на один день превратилась набережная реки Ивенка. Здесь развернулась выставка техники, на которой в разное время исполняли свои служебные обязанности сотрудники областных и районных организаций и служб. О прошлом и настоящем МЧС, милиции, скорой помощи, служб газа, охраны и почты рассказывают около двух десятков машин. Площадка стала одной из самых популярных: взрослые и детвора не только фотографируются на фоне автомобилей, но и могут посидеть за рулем и на несколько минут примерить на себя роль водителя пожарной машины или «скорой».