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Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»

19.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
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– Аграрный сектор – важная отрасль, здесь работает каждый третий занятый в экономике области. Вклад сельчан  в общую копилку достаточно серьезный: около 15% в валовый  региональный продукт, а если с переработкой – порядка 40%. Традиционно итоги работы АПК региона мы подводим в одном из районов области. В этом году в Ивьевском – своеобразном, интересном и трудолюбивом,  –  отметил Владимир Кравцов во время областного праздника «Дажынкi-2018».



Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»

Этот год  выдался непростым для сельского хозяйства Гродненщины: природа устроила серьезный экзамен. 

– Я считаю, что аграрии с достоинством выдержали этот экзамен, хотя в растениеводстве недобрали определенную часть продукции. Однако получен хороший результат, достойный уровень для нашего сельского хозяйства. Сегодня  убрали с полей все полностью. Сейчас самое важное - сохранить поголовье скота и обеспечить выполнение тех планов, которые установили по производству животноводческой продукции. Это определяющий момент для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашей страны и гродненского региона,  в том числе  отправить  часть урожая на экспорт. В этом году серьезно расширили рынки продаж продукции, в частности, активно осваиваем китайский рынок. Например, экспорт мясо-молочной и в целом всей продукции агропромышленного комплекса вырос более чем в три раза, а продано продукции более чем на 10 миллионов долларов. Работа по освоению перспективного рынка продолжается, – подчеркнул председатель Гродненского облисполкома.

Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»

Недобор зерна, безусловно, сказался на работе отрасли животноводства. Однако, как отметил Владимир Кравцов, своевременно были приняты меры. 

– Мы находимся в зоне рискованного земледелия. И в будущем вероятны  климатические перепады. Мы должны быть готовы к этому. Сегодня много новых, инновационных технологий. Наша задача все это грамотно и правильно применить. А специалистов в аграрной отрасли Гродненщины достаточно. Люди в этих непростых условиях работали с самоотдачей, справились с поставленной задачей. Мы не только обеспечили нашу продовольственную безопасность в этом году и нормальную зимовку в секторе АПК, но и  заложили основу для будущего урожая, – подчеркнул Владимир Кравцов.

Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»
Владимир Кравцов: «Аграрии Гродненщины внесли весомый вклад в продовольственную безопасность страны и региона»


Фото Артема ТУРЛАЯ
Ирина АНИКЕВИЧ
Гродненская правда
 
 
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– Аграрный сектор – важная отрасль, здесь работает каждый третий занятый в экономике области. Вклад сельчан  в общую копилку достаточно серьезный: около 15% в...
 
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