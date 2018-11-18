ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)

19.11.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Одним из наиболее ярких моментов областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018» стало шествие передовиков жатвы.  

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 



Колонна начинает движение по центральным улицам города. Издалека заметна эмблема праздника – большой и нарядный тридцатикилограммовый ивьевский каравай.  К центральной площади  проносят  флаги Республики Беларусь, Гродненской области и символ областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018». 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 

В центре внимания – делегации 17 районов области. В адрес каждой звучат слова приветствия и поздравления с праздником хлеборобов. Ивьевчане и гости праздника аплодисментами  встречают лучших представителей сельскохозяйственной отрасли – ответственных,  работящих и добросовестных тружеников.   

В этом году результат завершения сельскохозяйственных работ, труд землеробов и урожай, который получила Гродненщина, символизирует «Багач» – трехметровая корзина, украшенная вышитыми рушниками, пшеничными колосьями и венками из полевых цветов. Наши предки, отмечая праздник урожая, сносили рожь для Богача со всей деревни. Этот важный элемент обряда включили в нынешнюю церемонию открытия «Дажынак». Первыми в общую корзину ссыпают  освященные в ивьевских храмах зерна нового урожая представители четырех конфессий: католической, православной, иудейской и мусульманской, которые на протяжении нескольких столетий живут в городе  в мире и согласии.  Затем «лубок» до верха наполняют  зерном со своих полей представители делегаций районов Гродненщины. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 

Дожиночный каравай – главный символ богатства, достатка и изобилия  Гродненщины --  в торжественной обстановке вручают председателю облисполкома Владимиру Кравцову. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)

Церемонию продолжает театральное представление «Ад зерня да зерня». На центральной площади – парни и девушки в нарядных национальных костюмах демонстрируют основные этапы работы хлебороба: посевную, сенокосную пору, жатву, а также непосредственно сам праздник «Богач», приуроченный к окончанию сбора урожая. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 

Подарком городу и гостям праздника стала премьера песни «Над роднай Беларуссю» в  исполнении сводного хора из более чем сотни вокалистов из Лиды, Ивья и Волковыска. Мелодичная и лиричная композиция  --  гимн сегодняшнего торжества. Уже на втором припеве вместе с хором песню, казалось, подпевало все Ивье, и создавалось впечатление, что хорошее настроение, как и аромат свежеиспеченного душистого хлеба, не знает границ и, будто эстафета, передается от человека к человеку. 

Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)
 

Фото Артема ТУРЛАЯ, Яна ХВЕДЧИНА, Вадима ГОЛОТИКА, Марины КОЗЛОВИЧ, Виктории КОСТЮК, видео Артема ТУРЛАЯ
Екатерина ВЕСЕЛУХА
Гродненская правда
 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним из наиболее ярких моментов областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018» стало шествие передовиков жатвы.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Неймар вошел в историю сборной Бразилии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика