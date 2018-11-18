Гимн «Дажынак», трехметровый «Багач» и шествие передовиков. В Ивье состоялся праздник хлеборобов (+видео)

Колонна начинает движение по центральным улицам города. Издалека заметна эмблема праздника – большой и нарядный тридцатикилограммовый ивьевский каравай. К центральной площади проносят флаги Республики Беларусь, Гродненской области и символ областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі – 2018».В центре внимания – делегации 17 районов области. В адрес каждой звучат слова приветствия и поздравления с праздником хлеборобов. Ивьевчане и гости праздника аплодисментами встречают лучших представителей сельскохозяйственной отрасли – ответственных, работящих и добросовестных тружеников.В этом году результат завершения сельскохозяйственных работ, труд землеробов и урожай, который получила Гродненщина, символизирует «Багач» – трехметровая корзина, украшенная вышитыми рушниками, пшеничными колосьями и венками из полевых цветов. Наши предки, отмечая праздник урожая, сносили рожь для Богача со всей деревни. Этот важный элемент обряда включили в нынешнюю церемонию открытия «Дажынак». Первыми в общую корзину ссыпают освященные в ивьевских храмах зерна нового урожая представители четырех конфессий: католической, православной, иудейской и мусульманской, которые на протяжении нескольких столетий живут в городе в мире и согласии. Затем «лубок» до верха наполняют зерном со своих полей представители делегаций районов Гродненщины.Дожиночный каравай – главный символ богатства, достатка и изобилия Гродненщины -- в торжественной обстановке вручают председателю облисполкома Владимиру Кравцову.