Игроки сборной Беларуси прокомментировали выход команды в плей-офф Лиги наций , отметив командное взаимодействие, настроенность на победу и трезво оценили дальнейшие шансы на попадание через новый турнир на Евро-2020.



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Полузащитник Станислав Драгун, оформивший два дубля в ворота Сан-Марино, не уверен, что может играть чистого нападающего, но готов подключаться и забивать.

Форвард Антон Сарока, автор второго гола Сан-Марино и эффектного паса пяткой в матче против Люксембурга, благодарил партнеров за игру и выразил надежду, что сборная сохранит костяк, усилившись молодыми игроками.

Защитник Сергей Политевич сказал, что эйфории нет, а есть небольшая усталость, добавив, что команда сделала то, что и должна была сделать.

Защитник Денис Поляков рад, что команда победила и рад тому, что игроки сумели настроиться на матч.