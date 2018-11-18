Футболисты брестского «Динамо» выйдут с траурными повязками на матч 29-го тура чемпионата Беларуси с «Гомелем», сообщает пресс-служба ФК «Динамо-Брест».



Владимир Журавель. Фото: dynamo-brest.by

Как уже сообщалось, 18 ноября на 48-м году жизни после тяжелой болезни умер Владимир Журавель. В Беларуси именно брестское «Динамо» было его последним местом работы.

Под руководством Владимира Журавля брестчане провели сезон 2017 года, в ходе которого был завоеван Кубок Беларуси, а также занято 4-е место в чемпионате Беларуси (лучший результат клуба за последние 25 лет). Однако Журавель тогда не остался на посту, а в январе 2018-го возглавил карагандинский «Шахтер» из Казахстана, с которым поработал до июля.

Администрация, футболисты и тренерский штаб «Динамо-Брест» выражают глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Ивановича.

24 ноября матч «Динамо-Брест» — «Гомель» начнется с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле в траурных повязках.

Отметим, что футболисты БАТЭ до окончания национального сезона-2018 играют с траурными повязками в память об одном из основателей и руководителе клуба Анатолии Капском, ушедшем из жизни 22 сентября.