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Футболисты брестского "Динамо" выйдут с траурными повязками на матч 29-го тура чемпионата Беларуси
Футболисты брестского «Динамо» выйдут с траурными повязками на матч 29-го тура чемпионата Беларуси с «Гомелем», сообщает
Как уже сообщалось, 18 ноября на 48-м году жизни после тяжелой болезни
Под руководством Владимира Журавля брестчане провели сезон 2017 года, в ходе которого был завоеван Кубок Беларуси, а также занято 4-е место в чемпионате Беларуси (лучший результат клуба за последние 25 лет). Однако Журавель тогда не остался на посту, а в январе 2018-го возглавил карагандинский «Шахтер» из Казахстана, с которым поработал до июля.
Администрация, футболисты и тренерский штаб «Динамо-Брест» выражают глубочайшие соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Ивановича.
24 ноября матч «Динамо-Брест» — «Гомель» начнется с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле в траурных повязках.
Отметим, что футболисты БАТЭ до окончания национального сезона-2018
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Футболисты брестского "Динамо" выйдут с траурными повязками на матч 29-го тура чемпионата Беларуси с "Гомелем".
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