В рамках инициативы «Кобрин спасает климат планеты» проходит конкурс статей «Эко дружественный горожанин!»

В рамках инициативы «Кобрин спасает климат планеты» (проект международной технической помощи «Поддержка инициативы «Соглашение мэров» в Беларуси») проходит конкурс статей «Эко дружественный горожанин!»





«Хочешь спасти весь мир, в общем? А не проще – сохранить красоту берёзовой рощи»

Весна. Берёзовая рощица. Ветер перебирает нежные листочки деревьев. Рядом, на краю небольшого леска оставлен мусор. Люди спешат на городской автобус. Быстро мчатся автомобили по асфальту. И здесь же, близко от дороги, на краю рощи, шелестят полиэтиленовые пакеты, перекатываются пластиковые бутылки, сиротливо и не к месту возвышается старый холодильник и газовая плита. Откуда они появились в этом чудесном леске, радующим глаз зелёной краской листвы? Не выросло же всё это под тёплым весенним дождём и под ласковыми лучами солнца? Всю эту «красоту» в природе «создали» люди.

На окраину рощицы приезжает трактор. Суетятся рабочие, собирают весь этот мусор, грузят старую бытовую технику. Чисто, мусора нет.

Время идёт. Весело шумит берёзовая роща. Стройные белоствольные берёзки жмутся друг к дружке, шепчутся с ветром. Движение на оживлённом повороте дороги не замирает.

И что же можно наблюдать на краю знакомого берёзового леска? Опять неприглядная картина. На этом же месте разбросан мусор. Всем прохожим и проезжающим мимо приходится «любоваться» новой свалкой ненужных предметов. А ведь организован сбор мусора, систематически в определённые дни приезжает машина и вывозит бытовые отходы. Неужели легче нести мусор в лес, чем к подъехавшей к дому машине?

Субботник. Люди с транспортом опять у знакомого места, собирают ненужный хлам, исправляют чьё – то бесхозяйственное поведение. Чисто. Мусора нет.

Время идёт. Проезжаешь мимо подружек – берёзок. Глаза ищут то самое место. Неужели опять? Нет, не видно. Как приятно наблюдать только лишь будущую зелень травы и забыть о прошлых неприглядных «пейзажах».

Очень хочется, чтобы человек разумно решал свои жизненные задачи давал правильную оценку своему поведению в природе.

Грень Екатерина

Государственное учреждение образования

«Именинская средняя школа»

5 класс