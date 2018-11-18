15 ноября в д. Хотомель мотоциклист врезался в автобус



15 ноября в д. Хотомель произошло ДТП. Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, житель аг. Рубель 1997 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

Мотоциклист ехал на незарегистрированном мотоцикле с выключенным светом фар, без шлема и без прав. С переломом бедра и открытой черепно-мозговой травмой головы молодой человек был доставлен в больницу г. Столина.

Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Следователи разыскивают свидетелей данного ДТП.

Разыскиваются и свидетели ДТП, которое произошло 1 ноября этого года. Напомним читателям: на первом километре автодороги «Давид-Городок-Ольпень-Хотомель» произошло ДТП, в результате которого водитель, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на пешехода. Жертва ДТП — пенсионер – был с травмами доставлен в больницу.

Граждан, которые были свидетелями этих двух ДТП и могут оказать помощь в расследовании, просим звонить по телефонам 6-10-66, 6-04-69 или 102.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ