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15 ноября в д. Хотомель мотоциклист врезался в автобус

19.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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15 ноября в д. Хотомель мотоциклист врезался в автобус
15 ноября в д. Хотомель произошло ДТП. Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, житель аг. Рубель 1997 года рождения не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус. 

Мотоциклист ехал на незарегистрированном мотоцикле с выключенным светом фар, без шлема и без прав.   С переломом бедра и открытой черепно-мозговой травмой головы молодой человек был доставлен в больницу г. Столина.

Столинским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь  (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств). Следователи разыскивают свидетелей данного ДТП.

Разыскиваются и свидетели ДТП, которое произошло 1 ноября этого года. Напомним читателям: на первом километре автодороги «Давид-Городок-Ольпень-Хотомель» произошло ДТП, в результате которого водитель, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на пешехода.  Жертва ДТП  — пенсионер – был с травмами доставлен в больницу.

Граждан, которые были свидетелями этих двух  ДТП  и могут оказать помощь в расследовании, просим звонить по телефонам 6-10-66, 6-04-69 или 102.

Анастасия ПОКРОВСКАЯ

 
 
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15 ноября в д. Хотомель произошло ДТП. Как сообщил «НП» начальник ОГАИ Столинского РОВД Виталий КОВАЛЬСКИЙ, житель аг. Рубель 1997
 
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