



Сотрудники белорусского офиса «Битрикс24» провели ряд исследований и пришли к выводу, что белорусы стали чаще платить за ПО и уже не так склонны к пиратству.

В компании утверждают, что доля «платных» пользователей растёт (и даже «стремится к уровню европейских стран»), облачные сервисы вытесняют коробочные версии, а серый рынок приложений редеет, пишет dev.by .

Уже сейчас за приложения и сервисы платит каждый пятый белорус. Ещё четверть населения совершает интернет-покупки, но пока не готова платить за программы их создателям. Около половины белорусов и вовсе не совершают онлайн-покупки. Для сравнения, в Германии, Франции и Великобритании регулярно платят в интернете более 70 процентов населения.

Быстрее всего приобщается к платным приложениям B2B-рынок. Среди самых активных — ритейлеры, крупные производства и игроки сферы услуг, где много молодых бизнесменов возрастом до 35 лет. Кроме того, за ИТ-решения охотно платят компании с большим числом офисов и удалённых сотрудников, которыми нужно оперативно управлять.

Изменения отношения к платному ПО в «Битрикс24» заметили и на собственном примере: количество платных подписчиков выросло более, чем вдвое.

Эту тенденцию объясняют несколькими факторами — развитием рынка, ростом конкуренции и ослаблением теневого сектора (пиратского ПО). Кроме того, мировые онлайн-гиганты развивают сервисы с платным доступом и тем самым прививают пользователям практику подписок. Еще один фактор — упрощение механизма оплаты: любое приложение или сервис сейчас можно оплатить со смартфона.

Опрос проводился среди 1 тысячи белорусских интернет-пользователей (совершеннолетних мужчин и женщин в возрасте до 55 лет из Минска и всех регионов). Кроме того, компания провела собственный анализ обезличенных данных 10 тысяч пользователей собственного CRM в Беларуси, выбранных репрезентативным образом.