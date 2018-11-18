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21 ноября финиширует акция «Ребенок – главный пассажир»

19.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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21 ноября финиширует акция «Ребенок – главный пассажир»

Профилактическая акция по безопасной перевозке «Ребенок – главный пассажир!» финиширует 21 ноября.

Зачастую жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся самые беззащитные – дети. В ДТП они попадают по-разному, но в основном по вине взрослых. Например, не научили, не рассказали, что дорога не место для игр и самоутверждения. Нельзя полагаться на то, что кто-то должен приучить ребенка грамотно и дисциплинированно вести себя среди железных потоков современных дорог. Именно родители в ответе за своих детей. И они не вправе забывать, что автомобиль обязательно должен быть оснащен специальными креслами для малышей, ремнями безопасности. Правда, от всего этого не будет должного эффекта, если сидящий за рулем не осознает степень ответственности, которую он на себя возлагает.

«Только тогда, когда каждый поймет, насколько опасна безответственность по отношению к своей жизни и жизни окружающих, мы сможем быть уверены в безопасности подрастающего поколения. А для детей, прежде всего, важен пример родителей, их модель поведения на дороге», – подчеркнул начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.

Подготовила Елена БЕЛКО.

 
 
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Профилактическая акция по безопасной перевозке «Ребенок – главный пассажир!" финиширует 21 ноября. Зачастую жертвами дорожно-транспортных...
 
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