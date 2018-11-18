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«Всегда хочется надоить еще больше». Школа-ферма показывает лучшие результаты в районе

19.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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С отличными результатами встречает свой профессиональный праздник коллектив школы-фермы РУП «Учхоз БГСХА». Здесь содержатся 410 буренок, из которых 160 дойных. Каждый день производят 3300 кг молока, из которых 2900 кг отправляют на переработку. Сортом «экстра» сдают 99%.  Это лучший показатель не только в учхозе, но и в районе.

Конечно, среди МТК учебно-научно-производственная школа-ферма занимает особое место. Тут не только производят продукцию, но и обучают студентов факультета биотехнологии и аквакультуры БГСХА современным технологиям в молочном животноводстве.

Несколько лет назад этот уникальный в нашей стране производственный объект обрел другого владельца — РУП «Учхоз БГСХА». Управляющий школой-фермой Александр Попко рассказал, что за 2018 год коллектив намерен произвести более 8 тыс. кг молока. Уже есть 7230 кг. Рост надоев произошел за счет кропотливой работы по совершенствованию генетических показателей животных, улучшению кормовой базы, грамотному составлению и приготовлению сбалансированных рационов, наведению порядка по их содержанию и неукоснительному соблюдению технологических регламентов.

«Всегда хочется надоить еще больше». Школа-ферма показывает лучшие результаты в районе
Г. Крупа, управляющий школой-фермой А. Попко, А. Касабуцкая, И. Колбасов.

«Главное — индивидуальный подход к каждому животному, которое тонко чувствует энергетику людей. Если она негативная, у человека плохое настроение, он кричит на животных, то качественного молока не будет. А еще у коровы молоко на языке. Как покормишь, столько молока и получишь. У нас сплоченный и ответственный коллектив работников, которые добросовестно и с полной самоотдачей обеспечивают высокие надои, товарность и качество продукции», — подчеркивает Александр Владимирович.

Школа-ферма славится своим высокопродуктивным поголовьем, которое здесь же и выращивают сами, тщательно работая с рационами для молодняка. Особое внимание — телочкам от коров-рекордсменок. Например, шесть из них дают 10 тыс. кг молока, восемь — 9 тыс.

В этом году буренка-первотелка по кличке Ласка завоевала «бронзу» на республиканском конкурсе «Белферма-2018»

 

Лучшие операторы машинного доения Наталья Метелица и Алеся Касабуцкая получают от каждой фуражной коровы в среднем 6521 кг молока. За плечами Алеси Николаевны 14 лет трудового стажа доярки. Возвратилась на родину из агрогородка Крупица Минского района.  Говорит, что особых секретов мастерства у нее нет. Надо следовать технологии, с душой относиться к животным. И, конечно, должно быть желание работать на результат. «На ферму всегда иду с улыбкой. Доброе слово и буренкам приятно. Обслуживаю 80 коров на «карусели». Изучила повадки животных. Есть и любимицы. Например, наша Ласка. Я азартный человек. Всегда хочется надоить еще больше», — признается Алеся Николаевна.

«Всегда хочется надоить еще больше». Школа-ферма показывает лучшие результаты в районе

В числе лучших работников Оксана Печенова (на фото). Она окончила агрономический факультет Гродненского государственного аграрно-технического университета. Несколько лет назад сменила профессию озеленителя в УКПП «Коммунальник» на труд оператора машинного доения на раздое и телятницы. «В свое время я попала под сокращение. Когда мне от центра занятости как безработной предложили пойти на курсы, решила попробовать. У меня не сразу все получалось. Пока набивала руку, были и ошибки. Практиковалась у Натальи Метелицы. Со временем пришел опыт. Я ни разу не пожалела о том, что пришла на ферму. Мне интересно работать с животными, наблюдать за их повадками, ухаживать за телятками, которые потом вырастают в высокопродуктивных коров и возвращаются ко мне на раздой. Моя нынешняя профессия стала призванием»,  — признается Оксана Александровна. Среднесуточные привесы ее питомцев весомые — 780 г.

Ответственно относятся к своей работе и животноводы Игорь Колбасов и Григорий Крупа. Нет сомнений, что благодаря таким трудолюбивым людям на школе-ферме покорят любые вершины в молочном деле.

Елена АГЕЙЧИК

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
 
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С отличными результатами встречает свой профессиональный праздник коллектив школы-фермы РУП «Учхоз БГСХА». Здесь содержатся 410 буренок, из которых 160 дойных....
 
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