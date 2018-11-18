В Минске родился детеныш акулы-кошки

18 ноября в минском мобильном музее океанографии родился акуленок. Малыша назвали Академиком, так как в это время мобильный музей стоял перед зданием Президиума Национальной академии наук Беларуси.



Изображение: Мобильный музей океанографии

«Надеемся, что шефство над ним возьмет Академия наук, — сказал директор центра океанографии Алексей Азаров. — Мы участвовали в мероприятиях 90-летия академии. Дети нашего научного клуба встречали делегации, проводили экскурсии и показывали свои работы».

Музей вел прямую трансляцию прямо из аквариума-«роддома». Зритель, который первым увидел и сообщил о рождении, получит приз. Им стал минчанин Артем Справцев. На подходе — еще двое детенышей акулы.



Изображение: Мобильный музей океанографии

Напомним, три яйца акулы-кошки прибыли в Минск из Калининградского музея океана. Их разместили в специальном инкубаторе с необходимой температурой воды. Еще до рождения акулят сквозь тонкие стенки уже можно было видеть, как они двигаются внутри кожистых мешочков.

Индийская коралловая кошачья акула обитает в Индийском и западной части Тихого океана. В длину вырастает до 70 см. Ведет в основном сумеречный и ночной образ жизни и начинает активно охотиться во второй половине дня и до восхода солнца. Питается акула мелкими донными беспозвоночными и рыбами. В неволе эти акулы доживают до 20 лет. В отличие от других видов акул, они воспроизводят потомство не живорождением, а откладывают яйца.