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В Минске родился детеныш акулы-кошки

19.11.2018 10:24 — Разное | Tut.by  
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18 ноября в минском мобильном музее океанографии родился акуленок. Малыша назвали Академиком, так как в это время мобильный музей стоял перед зданием Президиума Национальной академии наук Беларуси.


Изображение: Мобильный музей океанографии

«Надеемся, что шефство над ним возьмет Академия наук, — сказал директор центра океанографии Алексей Азаров. — Мы участвовали в мероприятиях 90-летия академии. Дети нашего научного клуба встречали делегации, проводили экскурсии и показывали свои работы».

Музей вел прямую трансляцию прямо из аквариума-«роддома». Зритель, который первым увидел и сообщил о рождении, получит приз. Им стал минчанин Артем Справцев. На подходе — еще двое детенышей акулы.



Изображение: Мобильный музей океанографии

Напомним, три яйца акулы-кошки прибыли в Минск из Калининградского музея океана. Их разместили в специальном инкубаторе с необходимой температурой воды. Еще до рождения акулят сквозь тонкие стенки уже можно было видеть, как они двигаются внутри кожистых мешочков.

Индийская коралловая кошачья акула обитает в Индийском и западной части Тихого океана. В длину вырастает до 70 см. Ведет в основном сумеречный и ночной образ жизни и начинает активно охотиться во второй половине дня и до восхода солнца. Питается акула мелкими донными беспозвоночными и рыбами. В неволе эти акулы доживают до 20 лет. В отличие от других видов акул, они воспроизводят потомство не живорождением, а откладывают яйца.

 
Теги: Минск
 
 
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Малыша назвали Академиком.
 
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