ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Волковысском районе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, трое в больнице

19.11.2018 10:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Смертельная авария произошла 18 ноября около 3 часов ночи на 9-ом километре дороги Волковыск — Плебановцы — Дубовцы, сообщает СК.


38-летний водитель Ford Galaxy, который ехал со стороны Волковыска в направлении поселка Красносельский, выехал на встречку и столкнулся с VW Bora под управлением 22-летней женщины. После этого в VW врезался ехавший позади него VW Sharan.


Водитель Galaxy от полученных травм умер на месте, а водитель VW Bora и трое ее пассажиров — 25-летние и 24-летний мужчины — с травмами госпитализированы. 

Возбуждено уголовное дело.

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельная авария произошла 18 ноября около 3 часов ночи на 9-ом километре дороги Волковыск - Плебановцы - Дубовцы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Оплатить молоко телефоном. Банк разработал приложение, которое может почти все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика