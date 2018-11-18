В Волковысском районе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, трое в больнице

Смертельная авария произошла 18 ноября около 3 часов ночи на 9-ом километре дороги Волковыск — Плебановцы — Дубовцы, сообщает СК.





38-летний водитель Ford Galaxy, который ехал со стороны Волковыска в направлении поселка Красносельский, выехал на встречку и столкнулся с VW Bora под управлением 22-летней женщины. После этого в VW врезался ехавший позади него VW Sharan.





Водитель Galaxy от полученных травм умер на месте, а водитель VW Bora и трое ее пассажиров — 25-летние и 24-летний мужчины — с травмами госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.