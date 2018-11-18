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В Волковысском районе столкнулись три автомобиля: один человек погиб, трое в больнице
Смертельная авария произошла 18 ноября около 3 часов ночи на 9-ом километре дороги Волковыск — Плебановцы — Дубовцы,
38-летний водитель Ford Galaxy, который ехал со стороны Волковыска в направлении поселка Красносельский, выехал на встречку и столкнулся с VW Bora под управлением 22-летней женщины. После этого в VW врезался ехавший позади него VW Sharan.
Водитель Galaxy от полученных травм умер на месте, а водитель VW Bora и трое ее пассажиров — 25-летние и 24-летний мужчины — с травмами госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело.
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Смертельная авария произошла 18 ноября около 3 часов ночи на 9-ом километре дороги Волковыск - Плебановцы - Дубовцы.
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