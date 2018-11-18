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Советы по подготовке транспортного средства к эксплуатации в зимний период

19.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Советы по подготовке транспортного средства к эксплуатации в зимний период

С наступлением холодов у автовладельцев начинается «горячая» пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. На что нужно обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме:

  • Замена летних шин на зимние
  • Проверка состояния аккумуляторной батареи
  • Проверка системы охлаждения и охлаждающей жидкости
  • Проверка тормозной системы транспортного средства
  • Подготовка системы очистки стекол
  • Подготовка системы отопления и обдува стекол
  • Подготовка резинотехнических изделий автомобиля
  • Наличие инвентаря, который необходимо иметь с собой в дороге зимой
  • Основные причины возгорания транспортных средств в зимний период

Замена летних шин на зимние. 

В соответствии с Правилами дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами.

Однако не стоит дожидаться календарной зимы и следует «переобуться» когда отметка термометра показала +5°C…+7°C. Эксплуатировать автомобиль с летними шинами в таких погодных условиях небезопасно, они становятся более жесткими, что ведет к значительному снижению их сцепления с дорогой, а также негативно влияет на эффективность торможения и управляемость автомобилем.

Летние шины изготавливаются из материалов, которые имеют свойство «дубеть» при низких и отрицательных температурах и размягчаться при повышении температуры от +7°C и выше. В отличие от летних, зимние шины при снижении температуры не снижают своих эксплуатационных характеристик и не становятся жесткими.


Зимние шины подразделяются по рисунку протектора на скандинавские и европейские, а также по наличию металлических шипов на ошипованные и неошипованные.

У скандинавского типа резины рисунок более разрежен, с большим числом расположенных в шахматном порядке маленьких ромбовидных грунтозацепов. Расстояние между грунтозацепами существенное. Благодаря этому протектор легко проталкивает верхнюю поверхность льда и очищается от грязи и снега безо всяких усилий. Максимальное сцепление на заснеженной трассе — главная цель таких шин. Шины скандинавского типа отлично подходят для поездок по пересеченной местности.

Главной особенностью резины европейского типа является диагональное построение рисунка с множественными водоотводными каналами и большим количеством малых прорезей. Цель таких шин - обеспечение сцепления с поверхностью дороги во время дождевой и мокрой погоды, а также при мокром снеге. Если зима малоснежная и мокрая, то можно остановить свой выбор именно на шинах европейского типа. Но нельзя забывать, что движение по обледеневшему покрытию на таких шинах не рекомендуется.

Зимние шины могут иметь следующие маркировки: изображение горной вершины с тремя пиками и снежинкой, «M+S» (Mud+Snow), что означает «Грязь+снег» либо «Winter» - «Зима».

Не рекомендуется выбирать шины с маркировкой «All season» - «Всесезонные» или «All weather» - «Всепогодные», поскольку некоторые производители изготавливают такие шины для стран с жарким типом климата, в которых зимой температура редко опускается ниже нулевой отметки.


Зимние неошипованные шины рекомендуется эксплуатировать на сухом и мокром покрытии, а на заснеженном и обледенелом более эффективными являются зимние ошипованные шины. Практика показывает, что на сухом и мокром дорожном покрытии ошипованная шина тормозит на 7% дольше, чем неошипованная. Однако, что касается движения по заснеженному и обледеневшему покрытию, ошипованные шины оказываются на 20% эффективнее.

 

– проверка состояния аккумуляторной батареи. Низкая температура снижает работоспособность и надежность аккумуляторной батареи. При понижении температуры повышается вязкость электролита и увеличивается его электрическое сопротивление прохождению электрического тока, а также затрудняется проникновение свежего электролита в поры активной массы электродов. Систематические недозаряды, происходящие из-за снижения зарядного тока и эффективности зарядного процесса при низких температурах, могут привести к снижению емкости батарей, размораживанию и осыпанию активной массы электродов и резкому сокращению сроков их службы. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных аккумуляторных батареях может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому при подготовке к зимнему периоду, необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем и при работающем двигателе, если есть необходимость, то подзарядить батарею. Если аккумуляторная батарея обслуживаемая, следует проверить уровень электролита, при необходимости добавить дистиллированную воду и обязательно подзарядите зарядным устройством. Следует помнить, что индикатор (глазок), размещенный в крышках некоторых батарей, не всегда позволяет объективно оценить их заряженность. Поэтому, даже если цвет индикатора зеленый, реальная заряженность АКБ может колебаться в широких пределах - от 100 до 60%. Также необходимо очистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты, обработать специальной защитной смазкой все провода и разъемы, которые могут быть подвержены воздействию агрессивной среды.

– проверка системы охлаждения и охлаждающей жидкости. Перед наступлением холодов необходимо проверить охлаждающую жидкость. Она выполняет функцию не только охлаждения двигателя, но и обеспечивает отопление салона автомобиля. При отрицательных температурах в системе охлаждения необходимо использовать антифриз. Дистиллированная вода в таких условиях замерзнет и выведет систему охлаждения из строя, а также может повредить двигатель. Также не допускается использовать в зимнее время антифриз, в который добавлена вода, антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями.

– проверка тормозной системы транспортного средства. При подготовке тормозов к зимним условиям эксплуатации необходимо особо тщательно проверять исправность тормозной системы и ее герметичность. Герметичность тормозной системы с пневматическим приводом следует проверять при номинальном давлении, выключенных потребителях сжатого воздуха и неработающем двигателе. Особое внимание необходимо обратить на герметичность соединений трубопроводов и гибких шлангов, так как в этих местах чаще всего возникают утечки сжатого воздуха. Места большой утечки определяются на слух, а небольшой — с помощью мыльной эмульсии или комплекта манометров. В автомобилях с пневматическим приводом тормозов в зимнее время наблюдается интенсивное скопление конденсата в приборах и трубопроводах тормозной системы, что может привести к образованию ледяных пробок и выходу из строя пневмопривода. Поэтому при подготовке тормозной системы необходимо проверять и регулировать сливные устройства для удаления конденсата. При подготовке предохранителя от замерзания конденсата необходимо испаритель очистить и промыть, затем собрать предохранитель и заполнить его до требуемого уровня этиловым спиртом. Рекомендуется ежедневно сливать конденсат из тормозной системы и контролировать уровень жидкости в предохранителе.

 
 
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С наступлением холодов у автовладельцев начинается «горячая» пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. На что нужно обратить внимание при...
 
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