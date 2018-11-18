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Советы по подготовке транспортного средства к эксплуатации в зимний период
19.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
С наступлением холодов у автовладельцев начинается «горячая» пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. На что нужно обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме:
Замена летних шин на зимние.
В соответствии с Правилами дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами.
Однако не стоит дожидаться календарной зимы и следует «переобуться» когда отметка термометра показала +5°C…+7°C. Эксплуатировать автомобиль с летними шинами в таких погодных условиях небезопасно, они становятся более жесткими, что ведет к значительному снижению их сцепления с дорогой, а также негативно влияет на эффективность торможения и управляемость автомобилем.
Летние шины изготавливаются из материалов, которые имеют свойство «дубеть» при низких и отрицательных температурах и размягчаться при повышении температуры от +7°C и выше. В отличие от летних, зимние шины при снижении температуры не снижают своих эксплуатационных характеристик и не становятся жесткими.
Зимние шины подразделяются по рисунку протектора на скандинавские и европейские, а также по наличию металлических шипов на ошипованные и неошипованные.
У скандинавского типа резины рисунок более разрежен, с большим числом расположенных в шахматном порядке маленьких ромбовидных грунтозацепов. Расстояние между грунтозацепами существенное. Благодаря этому протектор легко проталкивает верхнюю поверхность льда и очищается от грязи и снега безо всяких усилий. Максимальное сцепление на заснеженной трассе — главная цель таких шин. Шины скандинавского типа отлично подходят для поездок по пересеченной местности.
Главной особенностью резины европейского типа является диагональное построение рисунка с множественными водоотводными каналами и большим количеством малых прорезей. Цель таких шин - обеспечение сцепления с поверхностью дороги во время дождевой и мокрой погоды, а также при мокром снеге. Если зима малоснежная и мокрая, то можно остановить свой выбор именно на шинах европейского типа. Но нельзя забывать, что движение по обледеневшему покрытию на таких шинах не рекомендуется.
Зимние шины могут иметь следующие маркировки: изображение горной вершины с тремя пиками и снежинкой, «M+S» (Mud+Snow), что означает «Грязь+снег» либо «Winter» - «Зима».
Не рекомендуется выбирать шины с маркировкой «All season» - «Всесезонные» или «All weather» - «Всепогодные», поскольку некоторые производители изготавливают такие шины для стран с жарким типом климата, в которых зимой температура редко опускается ниже нулевой отметки.
Зимние неошипованные шины рекомендуется эксплуатировать на сухом и мокром покрытии, а на заснеженном и обледенелом более эффективными являются зимние ошипованные шины. Практика показывает, что на сухом и мокром дорожном покрытии ошипованная шина тормозит на 7% дольше, чем неошипованная. Однако, что касается движения по заснеженному и обледеневшему покрытию, ошипованные шины оказываются на 20% эффективнее.
– проверка системы охлаждения и охлаждающей жидкости. Перед наступлением холодов необходимо проверить охлаждающую жидкость. Она выполняет функцию не только охлаждения двигателя, но и обеспечивает отопление салона автомобиля. При отрицательных температурах в системе охлаждения необходимо использовать антифриз. Дистиллированная вода в таких условиях замерзнет и выведет систему охлаждения из строя, а также может повредить двигатель. Также не допускается использовать в зимнее время антифриз, в который добавлена вода, антифризы (тосолы) других марок или с другими показателями.
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С наступлением холодов у автовладельцев начинается «горячая» пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. На что нужно обратить внимание при...
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