Советы по подготовке транспортного средства к эксплуатации в зимний период

С наступлением холодов у автовладельцев начинается «горячая» пора подготовки автомобиля к зимнему периоду. На что нужно обратить внимание при подготовке автомобиля к зиме:

Замена летних шин на зимние

Проверка состояния аккумуляторной батареи

Проверка системы охлаждения и охлаждающей жидкости

Проверка тормозной системы транспортного средства

Подготовка системы очистки стекол

Подготовка системы отопления и обдува стекол

Подготовка резинотехнических изделий автомобиля

Наличие инвентаря, который необходимо иметь с собой в дороге зимой

Основные причины возгорания транспортных средств в зимний период

Замена летних шин на зимние.

В соответствии с Правилами дорожного движения при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобиль должен быть укомплектован зимними шинами.

Однако не стоит дожидаться календарной зимы и следует «переобуться» когда отметка термометра показала +5°C…+7°C. Эксплуатировать автомобиль с летними шинами в таких погодных условиях небезопасно, они становятся более жесткими, что ведет к значительному снижению их сцепления с дорогой, а также негативно влияет на эффективность торможения и управляемость автомобилем.

Летние шины изготавливаются из материалов, которые имеют свойство «дубеть» при низких и отрицательных температурах и размягчаться при повышении температуры от +7°C и выше. В отличие от летних, зимние шины при снижении температуры не снижают своих эксплуатационных характеристик и не становятся жесткими.





Зимние шины подразделяются по рисунку протектора на скандинавские и европейские, а также по наличию металлических шипов на ошипованные и неошипованные.

У скандинавского типа резины рисунок более разрежен, с большим числом расположенных в шахматном порядке маленьких ромбовидных грунтозацепов. Расстояние между грунтозацепами существенное. Благодаря этому протектор легко проталкивает верхнюю поверхность льда и очищается от грязи и снега безо всяких усилий. Максимальное сцепление на заснеженной трассе — главная цель таких шин. Шины скандинавского типа отлично подходят для поездок по пересеченной местности.

Главной особенностью резины европейского типа является диагональное построение рисунка с множественными водоотводными каналами и большим количеством малых прорезей. Цель таких шин - обеспечение сцепления с поверхностью дороги во время дождевой и мокрой погоды, а также при мокром снеге. Если зима малоснежная и мокрая, то можно остановить свой выбор именно на шинах европейского типа. Но нельзя забывать, что движение по обледеневшему покрытию на таких шинах не рекомендуется.

Зимние шины могут иметь следующие маркировки: изображение горной вершины с тремя пиками и снежинкой, «M+S» (Mud+Snow), что означает «Грязь+снег» либо «Winter» - «Зима».

Не рекомендуется выбирать шины с маркировкой «All season» - «Всесезонные» или «All weather» - «Всепогодные», поскольку некоторые производители изготавливают такие шины для стран с жарким типом климата, в которых зимой температура редко опускается ниже нулевой отметки.





Зимние неошипованные шины рекомендуется эксплуатировать на сухом и мокром покрытии, а на заснеженном и обледенелом более эффективными являются зимние ошипованные шины. Практика показывает, что на сухом и мокром дорожном покрытии ошипованная шина тормозит на 7% дольше, чем неошипованная. Однако, что касается движения по заснеженному и обледеневшему покрытию, ошипованные шины оказываются на 20% эффективнее.

– проверка состояния аккумуляторной батареи. Низкая температура снижает работоспособность и надежность аккумуляторной батареи. При понижении температуры повышается вязкость электролита и увеличивается его электрическое сопротивление прохождению электрического тока, а также затрудняется проникновение свежего электролита в поры активной массы электродов. Систематические недозаряды, происходящие из-за снижения зарядного тока и эффективности зарядного процесса при низких температурах, могут привести к снижению емкости батарей, размораживанию и осыпанию активной массы электродов и резкому сокращению сроков их службы. Кроме того, при низких температурах электролит в сильно разряженных аккумуляторных батареях может замерзнуть, что приведет к разрушению корпуса батареи и полному выходу ее из строя. Поэтому при подготовке к зимнему периоду, необходимо проверить напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при неработающем и при работающем двигателе, если есть необходимость, то подзарядить батарею. Если аккумуляторная батарея обслуживаемая, следует проверить уровень электролита, при необходимости добавить дистиллированную воду и обязательно подзарядите зарядным устройством. Следует помнить, что индикатор (глазок), размещенный в крышках некоторых батарей, не всегда позволяет объективно оценить их заряженность. Поэтому, даже если цвет индикатора зеленый, реальная заряженность АКБ может колебаться в широких пределах - от 100 до 60%. Также необходимо очистить клеммы и проверить, плотно ли на них сидят контакты, обработать специальной защитной смазкой все провода и разъемы, которые могут быть подвержены воздействию агрессивной среды.