Семашко: Минск и Москва почти не продвинулись в нефтегазовых вопросах

В переговорах по стоимости нефти и газа для Беларуси стороны продвинулись незначительно.

Об этом заявил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко в эфире телеканала «Беларусь» 18 ноября.

По его словам, «продвижение пока не очень большое. Придется подключаться и вместе находить аргументы, доказывать».

Дипломат подчеркнул неравность условий белорусских и российских субъектов хозяйствования, несмотря на наличие Союзного государства и ЕАЭС. В качестве примера он привел МАЗ, который платит 11 центов за 1 кВт.ч и $276 за тысячу м3 газа, и КамАЗ, отдающий 4 цента и $65 соответственно за такие же объемы продукции.

«Если мы решим проблему снижения цены на газ, на нефть, это поможет очень сильно реальному сектору экономики, промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, коммунальным службам. Поможет и населению», - отметил Семашко.

Александр Лукашенко назначил бывшего первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашко новым послом Беларуси в РФ 13 ноября.

Чиновник также будет исполнять обязанности полномочного представителя Беларуси при Экономическом совете СНГ и при ОДКБ, а также спецпредставителя по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках СГ, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ.