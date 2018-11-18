Facebook запустил образовательный сайт для поиска работы

Facebook проработал над своими возможностями и расширил их. Ранее компания достаточно продолжительное время разрабатывала новый проект с HR-направленностью.

Предполагалось, что благодаря новой функции пользователи смогут публиковать и изучать вакансии.

Фишкой нового проекта под названием Learn with Facebook является не столько сам поиск и размещение работы, а скорее то, что пользователи могут получить образование для продвижения по карьерной лестнице.

Образовательный проект представлен в виде курсов с несколькими направлениями: грамотное составление резюме, образoвание в облaсти мaркетинга, темaтические исследoвания.

Новоявленный проект уже запустили, и любой желающий может попробовать протестировать его.