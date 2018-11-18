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Facebook запустил образовательный сайт для поиска работы

19.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Facebook проработал над своими возможностями и расширил их. Ранее компания достаточно продолжительное время разрабатывала новый проект с HR-направленностью.
 
Предполагалось, что благодаря новой функции пользователи смогут публиковать и изучать вакансии.  
 
Фишкой нового проекта под названием Learn with Facebook является не столько сам поиск и размещение работы, а скорее то, что пользователи могут получить образование для продвижения по карьерной лестнице.  
 
Образовательный проект представлен в виде курсов с несколькими направлениями: грамотное составление резюме, образoвание в облaсти мaркетинга, темaтические исследoвания.
 
Новоявленный проект уже запустили, и любой желающий может попробовать протестировать его.
 
 
 
 
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Facebook проработал над своими возможностями и расширил их. Ранее компания достаточно продолжительное время разрабатывала новый проект с HR-направленностью.
 
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