Трихинеллез (лат. Trichinellosis синоним: трихиноз) – гельминтоз из группы нематодозов, тяжелое паразитарное заболевание, вызываемое мелкими круглыми червями (трихинеллами).

Более чем у полусотни домашних и диких животных, таких как свинья, барсук, медведь, нутрия и другие наблюдается циркуляция трихинеллы.

В природе эти личинки проходят достаточно долгий путь, чтобы начать свое развитие.

Заражение домашних свиней, собак, кошек происходит при поедании ими пораженных трихинеллезом мышей, крыс, при скармливании им охотничье-промысловых тушек.

Поселяются личинки только в поперечнополосатых мышцах, причем выбирают такие, которые наиболее хорошо снабжаются кровью: мышцы языка, жевательные, межреберные, диафрагмы, рук и ног. Со временем личинки покрываются капсулой и могут сохраняться в таком виде годами.

Заражение человека происходит при употреблении в пищу мяса животных, которое было заражено трихинеллами (как правило, домашние свиньи, дикие кабаны). Употребление в пищу не прошедшего ветеринарной экспертизы мяса, может приводить к массовому заболеванию людей. Такие случаи случаются, когда граждане забивают животных самостоятельно (дома или во время охоты) и употребляют мясо без лабораторного исследования.

Симптомы заболевания у человека начинается остро. Спустя 10-25 дней после заражения: повышается температура тела (иногда до 400), отмечается отечность лица, век («одутловатка»). Появляются жалобы на боли в мышцах, аллергическая сыпь. Болезнь может продолжаться до нескольких недель. Тяжелое течение сопровождается поражением сердечной мышцы в виде миокардита и является главной причиной смерти. Заболевание может осложниться также воспалением легких, поражением сосудов, нервов, головного мозга.

Лечение трихинеллеза представляет значительные трудности и должно проводиться только в больнице!

В Республике Беларусь профилактика трихинеллеза проводится в общегосударственном масштабе. Целью всех профилактических мероприятий является предупреждение заболевания трихинеллезом свиней и передачи трихинелл через свиное мясо человеку.

Все мясо, поступающее в торговую сеть, в том числе реализуемое на рынках, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу, в том числе и исследование на трихинеллез. После проведения исследования выдается заключение о результатах экспертизы, на туше обязательно ставиться клеймо, без которого реализация мяса покупателю категорически запрещена.

Ошибочным является мнение, что если хорошо проварить или прожарить мясо, даже не проверенное на трихинеллез, то не заболеешь. Личинки трихинелл, находящиеся в мышцах, образуют соединительнотканную капсулу, поэтому они устойчивы к варке, копчению, жарке, обработке в микроволновой печи и замораживанию. Также ошибочным является и утверждение, что алкоголь губительно действует на трихинеллу.

ВАЖНО:

нельзя приобретать сырое мясо и готовые мясные изделия у неизвестных лиц вне государственных точек торговли, а также мясопродукты, не имеющие клейма или свидетельства о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы;

мясо домашней свиньи и дикого кабана можно употреблять в пищу только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, которое следует проводить непосредственно после убоя животных;

личинки трихинелл устойчивы к варке, копчению, жарению, обработке в микроволновой печи и замораживанию;

при содержании свиней должна быть исключена возможность попадания к ним трупов грызунов.

В целях предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания трихинеллезом запрещается распространять среди населения РБ и употреблять в пищу мясо свиней, кабанов других плотоядных и всеядных животных, являющихся объектами охоты без предварительной ветеринарно-санитарной экспертизы (Санитарные нормы и правила «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения трихинеллеза», утвержденные постановлением МЗ РБ от 22.12.2012 г. №214, п.6).

Невыполнение указанного документа влечет к административной ответственности в виде наложения штрафа.

Екатерина БОБРОВА,

энтомолог Каменецкого райЦГЭ.