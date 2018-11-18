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В другую реальность вас проведет труп невесты

19.11.2018 09:28 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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«Красота спасет мир» – эту фразу Достоевского, на мой взгляд, бессовестно и совершенно неуместно используют современные организаторы т. н. модных показов, напрочь забывая, что автор «Идиота» в своем произведении говорил о красоте внутренней, а не о той, что навязывают нам глянец и экраны.
И если к «бесполым» моделям, похожим на мальчиков-подростков (ну и вкусы у мужчин-модельеров!), вышагиваю­щим по подиумам в «УНИверсальной» одежде, большинство привыкло, то с некоторыми модными тенденциями современники пока еще пытаются бороться. Хотя, скажу честно, надежда слаба… Потому как навязывание культуры потребления приобретает все более скрытый характер, как и пропаганда чуждых здравому смыслу норм. Если в послевоенные годы в белорусских деревнях приезжую даму, одетую в юбку чуть ниже колена, могли грязью закидать за неприличный вид, а в рестораны женщин в брюках не пропускали, то теперь разгуливающему по городу мужику в юбке и на каблуках ничего не предъявишь. Все прикрывается «свободой», а ин­дуст­рии моды это только на ру­ку: уже не только девушки, глядя в переполненный шкаф, озабочены вопросом «Что надеть?», но и многие парни.
Но навело на мысль порассуждать о «красоте», которая якобы должна спасти всех и вся, недавняя новость о том, что в узком кругу ученых-генетиков зародилась надежда, граничащая с уверенностью, что в скором будущем родители, планирующие потомство, смогут «заказывать» цвет глаз, волос, пол и другие характеристики ребеночка. Ужас охватывает душу, когда представляешь, что могут «заказать» некоторые пары. Хотя, чему здесь удивляться! Предпосылок к серьезным мутациям (а я именно так и хочу назвать будущее состояние «заказанных» детей) много. Взять хотя бы кукол-монстров. Споры о пользе/вреде таких игрушек не стихают и сейчас. Кто-то говорит (именуют себя психологами, между прочим), что ребенок, играя с сероватой куклой-трупиком, перестает бояться жестокой реальности, окружающей его. То есть видит, что его внутренние страхи, воплощенные в жизнь, не так уж и страшны. Однако я – не сторонница «мертвых невест» с ручками и ножками, гнущимися в разные стороны (последствия разложения), спящих в черных гробах с отделкой розового цвета. А потому, наверное, что я-то понимаю: люди перестают бояться монстров. А эти монстры, судя по всему, скоро прочно поселятся рядом с человеком. Наука шагает в этом направлении уверенно. Сдерживающим фактором пока, слава Богу, остаются неизменные христианские ценности и научная этика.
Но вернемся к куклам… Девочки-подростки (посмотрите в соцсетях) все чаще хотят быть похожими на пластиковый эталон красоты, парни – на супергероев (тех же мутантов), а люди с серьезными психологическими травмами, или просто развращенные, – на зверей, рептилий, демонов… Некоторые переодеваются и разукрашиваются в героев экранизаций, комиксов и даже… собак.Не секрет, что существуют лю­ди, которые в будни – стоматологи, адвокаты, семьянины и т. п., а в выходные переодеваются в костюмы животных, намордники и ходят на четвереньках, спят в будках (новомодная тенденция выходного отдыха за рубежом – прим. авт.). Некоторые прибегают к пластической хирургии и шрамированию, вводят под кожу и в кости импланты. Страшно представить, что мы будем лицезреть, когда светила науки перестанут руководствоваться нормами морали, нравственностью и здравым смыслом и получат поддержку (финансовую и юридическую) от сильных мира сего. Кто будет жить рядом с обычными людьми? Если даже сейчас я часто слышу из уст мужчин опасения, типа: «Вот понравится тебе девушка, женишься на ней, а она – трансветит! Подумать страшно!»
К сожалению, фантазия некоторых работает только в одном направлении: угодить своим низменным потребностям. Не отрицаю, что некоторые богатые кутилы и звезды шоу-бизнеса активно занимаются благотворительностью, финансируют сиротские дома и… снимаются в откровенных фотосессиях за деньги, которые потом отдают на нужды бедных… Приговаривая при этом, что, мол, они никого не убили, не обокрали, а даже жертвуют и помогают.
Но, на мой взгляд, такие «добрые дела» только вредят. Люди просто забыли Творца и библейское напоминание, что «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Однако многие прикрываются добрыми делами, щедрыми пожертвованиями, при этом не брезгуя мыслимыми и немыслимыми грехами. И губят свою бессмертную душу, жизнь, уходя в своих похотях все дальше от Того, по чьему образу и подобию мы сотворены.
И, к сожалению, обретают облик (внутренний и внешний) того, кто приходит только чтобы «украсть, убить и погубить» – самого дьявола.
Персонажи со сверхъестественными способностями, магические атрибуты волшебников, оккультная литература – уже на прилавках магазинов и в комнатах наших детей. Многие, уткнувшись в телевизор, «отдают» своих сыновей и дочерей «на воспитание» фееричным сценам о феях и эльфах, а забывают, какие плоды дадут эти мультфильмы в будущем. Слышала, что некоторые дети после просмотра того же «Гарри Поттера» всерьез увлеклись магией, черпая знания о ней уже из реальных книг. Не надо, думаю, объяснять, читателям, какой вред душе и психике такое увлечение приносит.
Зачем же травить душу детей покупкой очередного монстра или бессмысленным и даже опасным мультиком? Не лучше ли приобрести несколько игрушек, позволяющих нормально развиваться, например, куклу в коляске или конструктор и поиграть вместе? То есть прививать с младенчества реальность. Но никак не уводить от нее… а тенденция к этому, к сожалению, прослеживается явно. Люди все больше верят лжи и прячутся от правды в телевизорах, смартфонах и под масками чудовищ.В другую реальность вас проведет труп невесты

Анна СОВПЕЛЬ.

 
Теги: Новости
 
 
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«Красота спасет мир» – эту фразу Достоевского, на мой взгляд, бессовестно и совершенно неуместно используют современные организаторы т. н.... Сообщение В другую...
 
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