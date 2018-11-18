Магии поттерианы уже нет. Зрители — о «Фантастических тварях-2»

Фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» поклонники творчества Джоан Роулинг ждали с нетерпением. По нескольким причинам: тут и возвращение в мир магии и волшебства, в котором есть Хогвартс и Дамблдор (пусть и помолодевший лет на шестьдесят), и развитие сюжета новой серии с необыкновенными животными и изучающим их магозоологом Ньютом Саламандером. Разумеется, мало кто ждал от «Преступлений Грин-де-Вальда» откровений (хотя они в фильме есть!), была лишь надежда, что Роулинг и режиссер фильма Дэвид Йейтс не подведут и снова покажут сказку, а актеры сыграют как минимум так же хорошо, как в первых «Тварях».

Западным критикам фильм не слишком понравился, и их мнения о нем разделились поровну: на портале Rotten Tomatoes отмечены лишь 46% положительных рецензий. Это самая низкая оценка, которую кинообозреватели ставили любому из фильмов о мире поттерианы. До этого их неодобрения удостаивались «Орден Феникса» (77%), первая часть «Даров смерти» (78%) и, конечно, «Фантастические твари и где они обитают» (74%). Отзывы западных зрителей вскоре подоспеют (в США фильм стартует в пятницу, 16 ноября), а российская аудитория уже оценила новую ленту.

В первую очередь зрителям не хватило собственно «преступлений» темного волшебника. Кто-то отметил не слишком качественно прописанный сюжет, что, впрочем, можно списать на то, что картина является второй частью длинной (из пяти фильмов) франшизы. Ну а кому-то фильм просто понравился, безо всяких дополнительных условий.



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Богиня в печали

‏«Преступление Грин-де-Вальда, наверное, заключается в том, что он украл сердечко Дамблдора. Т. к. другие его преступления нам не показали и даже не захотели рассказать про них».

fat sad cat

‏«Почему фильм называется „Преступления Грин-де-Вальда“, но в фильме нет никаких преступлений Грин-де-Вальда???!??»

Ксения

«Во второй части много спецэффектов, мало сюжета, мало самих фантастических тварей. Воспринимается фильм как кусочек без начала и конца от чего-то большого и запутанного.<…> Как будто посмотрел не полноценный фильм, а одну серию из сериала по Первому каналу. Хотелось больше любимых героев, больше психологии, больше смысла, больше сюжета, больше фантастических тварей».

Rikki94

«Вторая часть картины — лишь мостик киновселенной. Слишком длинный мостик... <…> Фильм идет практически два с половиной часа, но за это время мы не особо продвигаемся в сюжетном плане. И пусть нам раскрыли пару тайн, и пусть нам дали ответы на несколько загадок, слишком мизерным оказался этот сюжетный шаг, чтобы назвать фильм достойным с сюжетной точки зрения».

Светлана

«Вопросов к фильму больше, чем ответов. Надежда лишь на то, что авторы в конце концов вспомнят про свои прежние произведения и в 3 части увяжут всё это в логическую цепочку...»

Борейко Вера

«Cлишком неспешно и затянуто; местами скучно и сумбурно; остались вопросы к сюжету; самоповторы; не слишком удачное название у фильма; блеклые роли у Якоба и Кинни».

Cool-Hlopetc

«Затянут сюжет, много лишних героев».

Asterwald

«Все вроде как хорошо. Но... Но вот той магии поттерианы уже нет. По залу проходил восхищенно-ностальгический вздох на кадрах Хогвартса, на молодой Минерве МакГонагалл... Ещё ряд отсылок, — местами очень теплых, местами очень жутких — но все равно с восприятием через историю Гарри Поттера. Это красивый и качественный фильм. Но если поттериана затягивала и не отпускала, то это просто добротный фильм с моментами на поностальгировать».

Juliaklo

«Слишком много спецэффектов, не очень интересный Грин-де-Вальд, неинтересная сюжетная линия. Проблема „Преступлений Грин-де-Вальда“ не в плохо написанном сценарии или актерской игре. В фильме просто не хватает того, что вовлекает зрителя в историю и не дает скучать. Практически невозможно ответить как-то внятно на вопрос о том, насколько фильм плох или хорош. Пожимаешь плечами. Не ужасный, но и не запоминающийся».

Емуранчик

‏«„ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА“ ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНЫ, ЭТО СЛИШКОМ ПРЕКРАСНО, как дожить до следующей части, помогите».

Тыквенный Пончик

‏«Если углубиться в хронологию событий, родство персонажей и все вот это вот, то мозг расплавится от несостыковок. А если смотреть и не заморачиваться над этим, то отличный фильм. С крутым китайским котиком».

Скребнёв Алексей

«‏Посмотрели #ПреступленияГриндевальда. Ожидаемо отличное продолжение, тут и добавить нечего. Только эта часть стала мрачнее, ну тоже ожидаемо».

Саня Хиршинёв

«‏Слов нет. Если вы поттероман, смотрели все фильмы, то вы будете шокированы. Приятно шокированы. 10 крестражей из 10. Роулинг — великолепный сценарист».

Паника в Эн

‏«Девочки, если вы еще не сходили на „Преступления Грин-де-Вальда“ (нет не про то, как Джонни Депп бьет жену), но хотите ради девочек в касте, зрелищности и зверюшек, то бегите в кино, а если ради интересной истории и крепкого сценария, то вы очень странный человек, конечно».

Jeff_m

‏«Сидел и смотрел на этот мир, как и пятнадцать лет назад, с детским восторгом и восхищением».

Kate Verbitskaya

«‏Молодой Дамблдор — конечно, душка и все такое... НО ВЫ ВИДЕЛИ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА? Пресвятые печенюшки, это самый офигенный киношный злодей».