Магии поттерианы уже нет. Зрители — о «Фантастических тварях-2»

Фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» поклонники творчества Джоан Роулинг ждали с нетерпением. По нескольким причинам: тут и возвращение в мир магии и волшебства, в котором есть Хогвартс и Дамблдор (пусть и помолодевший лет на шестьдесят), и развитие сюжета новой серии с необыкновенными животными и изучающим их магозоологом Ньютом Саламандером. Разумеется, мало кто ждал от «Преступлений Грин-де-Вальда» откровений (хотя они в фильме есть!), была лишь надежда, что Роулинг и режиссер фильма Дэвид Йейтс не подведут и снова покажут сказку, а актеры сыграют как минимум так же хорошо, как в первых «Тварях».
Западным критикам фильм не слишком понравился, и их мнения о нем разделились поровну: на портале Rotten Tomatoes отмечены лишь 46% положительных рецензий. Это самая низкая оценка, которую кинообозреватели ставили любому из фильмов о мире поттерианы. До этого их неодобрения удостаивались «Орден Феникса» (77%), первая часть «Даров смерти» (78%) и, конечно, «Фантастические твари и где они обитают» (74%). Отзывы западных зрителей вскоре подоспеют (в США фильм стартует в пятницу, 16 ноября), а российская аудитория уже оценила новую ленту.
В первую очередь зрителям не хватило собственно «преступлений» темного волшебника. Кто-то отметил не слишком качественно прописанный сюжет, что, впрочем, можно списать на то, что картина является второй частью длинной (из пяти фильмов) франшизы. Ну а кому-то фильм просто понравился, безо всяких дополнительных условий.
Богиня в печали
«Преступление Грин-де-Вальда, наверное, заключается в том, что он украл сердечко Дамблдора. Т. к. другие его преступления нам не показали и даже не захотели рассказать про них».
fat sad cat
«Почему фильм называется „Преступления Грин-де-Вальда“, но в фильме нет никаких преступлений Грин-де-Вальда???!??»
Ксения
«Во второй части много спецэффектов, мало сюжета, мало самих фантастических тварей. Воспринимается фильм как кусочек без начала и конца от чего-то большого и запутанного.<…> Как будто посмотрел не полноценный фильм, а одну серию из сериала по Первому каналу. Хотелось больше любимых героев, больше психологии, больше смысла, больше сюжета, больше фантастических тварей».
Rikki94
«Вторая часть картины — лишь мостик киновселенной. Слишком длинный мостик... <…> Фильм идет практически два с половиной часа, но за это время мы не особо продвигаемся в сюжетном плане. И пусть нам раскрыли пару тайн, и пусть нам дали ответы на несколько загадок, слишком мизерным оказался этот сюжетный шаг, чтобы назвать фильм достойным с сюжетной точки зрения».
Светлана
«Вопросов к фильму больше, чем ответов. Надежда лишь на то, что авторы в конце концов вспомнят про свои прежние произведения и в 3 части увяжут всё это в логическую цепочку...»
Борейко Вера
«Cлишком неспешно и затянуто; местами скучно и сумбурно; остались вопросы к сюжету; самоповторы; не слишком удачное название у фильма; блеклые роли у Якоба и Кинни».
Cool-Hlopetc
«Затянут сюжет, много лишних героев».
Asterwald
«Все вроде как хорошо. Но... Но вот той магии поттерианы уже нет. По залу проходил восхищенно-ностальгический вздох на кадрах Хогвартса, на молодой Минерве МакГонагалл... Ещё ряд отсылок, — местами очень теплых, местами очень жутких — но все равно с восприятием через историю Гарри Поттера. Это красивый и качественный фильм. Но если поттериана затягивала и не отпускала, то это просто добротный фильм с моментами на поностальгировать».
Juliaklo
«Слишком много спецэффектов, не очень интересный Грин-де-Вальд, неинтересная сюжетная линия. Проблема „Преступлений Грин-де-Вальда“ не в плохо написанном сценарии или актерской игре. В фильме просто не хватает того, что вовлекает зрителя в историю и не дает скучать. Практически невозможно ответить как-то внятно на вопрос о том, насколько фильм плох или хорош. Пожимаешь плечами. Не ужасный, но и не запоминающийся».
Емуранчик
«„ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА“ ПРОСТО ВОСХИТИТЕЛЬНЫ, ЭТО СЛИШКОМ ПРЕКРАСНО, как дожить до следующей части, помогите».
Тыквенный Пончик
«Если углубиться в хронологию событий, родство персонажей и все вот это вот, то мозг расплавится от несостыковок. А если смотреть и не заморачиваться над этим, то отличный фильм. С крутым китайским котиком».
Скребнёв Алексей
«Посмотрели #ПреступленияГриндевальда. Ожидаемо отличное продолжение, тут и добавить нечего. Только эта часть стала мрачнее, ну тоже ожидаемо».
Саня Хиршинёв
«Слов нет. Если вы поттероман, смотрели все фильмы, то вы будете шокированы. Приятно шокированы. 10 крестражей из 10. Роулинг — великолепный сценарист».
Паника в Эн
«Девочки, если вы еще не сходили на „Преступления Грин-де-Вальда“ (нет не про то, как Джонни Депп бьет жену), но хотите ради девочек в касте, зрелищности и зверюшек, то бегите в кино, а если ради интересной истории и крепкого сценария, то вы очень странный человек, конечно».
Jeff_m
«Сидел и смотрел на этот мир, как и пятнадцать лет назад, с детским восторгом и восхищением».
Kate Verbitskaya
«Молодой Дамблдор — конечно, душка и все такое... НО ВЫ ВИДЕЛИ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА? Пресвятые печенюшки, это самый офигенный киношный злодей».