На что никогда не надо брать кредит. Три реальные и грустные истории

Бывает, когда без кредита не обойтись — для покупки недвижимости или, например, рабочего инструмента (автомобиля или ноутбука).

Но бывают и противоположные ситуации, когда берутся деньги в долг на вещи ненужные или даже затратные. "АиФ" рассказывает истории граждан России, которые не рассчитали собственные возможности (и желания), когда оформляли кредит.

План «ботокс»

Москвичке Анне М. в декабре исполняется 30 лет — возраст для нее психологически значимый. Несколько месяцев назад наша читательница ужаснулась, что к психологически значимому возрасту она приближается незамужней, в съемной квартире, без дорогих нарядов/украшений/сумок и воспоминаний о роскошных путешествиях. И тогда девушка решила, что во всем виновата ее внешность — обеспеченным, уверенным в себе мужчинам нравятся женщины с идеальной формой лица и большими губами, посчитала Анна.

За исправлением формы лица и губ девушка пошла к косметологу, где ей озвучили стоимость услуг в 25 тысяч рублей. Таких денег у Анны не нашлось, но от задуманного она не отказалась, и для спасительных уколов оформила кредитную карту с лимитом 50 тысяч рублей и льготным периодом 70 дней. Расчет у Анны был простой — после инъекций ботокса и филлеров она обретет идеальную внешность, встретит мужчину своей мечты, который вернет ее долг банку. На радостях москвичка израсходовала все деньги с кредитки. Но мужчина мечты не нашелся, равно как и другие желающие погасить долг в 50 тысяч рублей. Льготный период вышел, и у Анны получается выплачивать только проценты по кредиту. А через два-три месяца действие косметических процедур сойдет на нет, и ей понадобится повторный курс.

Кредит для финансовой пирамиды

В сентябре Банк России заподозрил признаки финансовой пирамиды в деятельности сети микрозаймов «Кэшбери». Компания обещала клиентам невероятно высокую доходность, а рекламировали «Кэшбери» Ольга Бузова, Николай Басков, Валерий Меладзе. Судя по количеству пострадавших в результате деятельности компании — а это более 200 тысяч человек, граждане в «Кэшбери» верили.

Поверила в нее и многодетная мама Альбина. Женщина придумала следующую схему: набрать кредитов в банках, вложить в сеть микрозаймов, получить огромный доход, расплатиться с кредитами, а на вырученные деньги обеспечивать детям достойное будущее. Сейчас Альбина вместе с мужем должны банкам 1,5 миллиона рублей.

Ее историю приводит Инфо24: «Все шло очень хорошо, и мы сначала заработали много денег. Но хотелось больше. Тем более третий ребенок должен был вот-вот родиться. Мы были уверены в „Кэшбери“. Муж, если честно, был против, но я его убедила. Когда все начало обваливаться — он был в ярости. <...> Кредиты на нас обоих висят, детей надо на ноги ставить. Я очень надеюсь, что новая компания Артура Варданяна (создатель „Кэшбери“ — прим. ред.), в которую перенесутся наши вклады из „Кэшбери“, будет стабильно работать, и мы сможем вернуть свои деньги. Полтора миллиона нам больше неоткуда взять».

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В долг за долг

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в первом полугодии соотечественники оформили потребительских кредитов на 68,3 миллиарда рублей на ... погашение старых долгов. Это рекордная цифра.

Средний размер потребительского займа на рефинансирование в первые шесть месяцев увеличился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма составила 520 тысяч рублей.

Как рассказал АиФ.ru финансовый омбудсмен Павел Медведев, несколько лет назад пожилая петербурженка оформила заем на покупку бытовой техники, но обслуживать его не смогла и взяла второй, третий, четвертый кредит... В итоге накопила 46 займов. А ее долг перед финансовыми учреждениями вырос с первоначальных 8 тысяч до 2 с лишним миллионов рублей. «Она пожилой человек, с не очень хорошим здоровьем, что-то ей надо было для хозяйства купить. Оказалось, что из 10 тысяч невозможно эти 8 тысяч обслужить. Она, простодушная, пошла и взяла второй кредит, чтобы отдать первый. Не отдала первый, и второй тоже не может обслуживать, и так — до сорок шестого добралась», — говорит Медведев.

Обычно оформление одного кредита для погашения платежа по другому, старому займу приводит к замкнутому кругу и только увеличивает размер задолженности перед финансовыми организациями.