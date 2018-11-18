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17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в страшную аварию на Гран-при в Макао
Немецкая гонщица София Флерш попала в серьезную аварию во время Гран-при «Формулы-3» в Макао. В результате ДТП у спортсменки диагностировали перелом позвоночника. Также различные травмы получили еще четыре человека.
Инцидент произошел на четвертом круге гонки. Болид 17-летней Софии Флерш на скорости 276 км/ч столкнулся с болидом японского гонщика, после чего взлетел в воздух, пробил оградительную сетку и врезался в рекламную конструкцию.
После аварии немецкая гонщица была в сознании и жаловалась на боли в спине. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.
«Просто хочу дать всем знать, что я в порядке. Завтра утром мне предстоит операция. Спасибо всем за проявленную заботу. Спасибо за поддержку и сообщения. Обновления будут скоро», — написала пилотесса в своем Twitter.
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В результате аварии гонщица сломала позвоночник. Также различные травмы получили еще четыре человека.
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