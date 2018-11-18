Немецкая гонщица София Флерш попала в серьезную аварию во время Гран-при «Формулы-3» в Макао. В результате ДТП у спортсменки диагностировали перелом позвоночника. Также различные травмы получили еще четыре человека.

Инцидент произошел на четвертом круге гонки. Болид 17-летней Софии Флерш на скорости 276 км/ч столкнулся с болидом японского гонщика, после чего взлетел в воздух, пробил оградительную сетку и врезался в рекламную конструкцию.

Just cant believe what i saw. A crash in the Formula 3 Macau Grand Prix. Terrifying Video pic.twitter.com/nPznQvDHuz — Joy (@Joydas) 18 ноября 2018 г.

После аварии немецкая гонщица была в сознании и жаловалась на боли в спине. Врачи диагностировали у нее перелом позвоночника.

«Просто хочу дать всем знать, что я в порядке. Завтра утром мне предстоит операция. Спасибо всем за проявленную заботу. Спасибо за поддержку и сообщения. Обновления будут скоро», — написала пилотесса в своем Twitter.

Just wanted to let everybody know that I am fine but will be going into Surgery tomorow morning. Thanks to the @fia and @hwaag_official @MercedesAMGF1 who are taking great care of me.

Thanks to everybody for the Supporting messages.

Update soon. — Sophia Floersch (@SophiaFloersch) 18 ноября 2018 г.

Как сообщает Autosport , помимо самой Флерш, травмы разной тяжести получили китайский гонщик Шо Цубои, фотографы Чан Вен Ван и Минами Хироюки и маршал Чан Ча Ин. Все они были госпитализированы.