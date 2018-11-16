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Золотая свадьба на пороге семьи Подоба — полувековой любви итог!
19.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
Найти любовь непросто. Еще сложнее сохранить ее на долгие годы, пронести через жизненные испытания. Героям нашего рассказа это удается. Их отношения построены на взаимопонимании, уважении, конечно, любви.
Пожалуй, по-хорошему можно позавидовать Николаю Афанасьевичу и Раисе Юльяновне Подоба из агрогородка Иоды. 16 ноября супруги отметили полувековой юбилей совместной жизни.
Накануне этого важного события с золотой свадьбой их приехал поздравить председатель Иодского сельского Совета Виктор Викторович Котович и управляющий делами сельсовета Валентина Аркадьевна Кривко, которые в этот день теплыми искренними словами поздравили юбиляров и вручили памятный подарок, букет цветов вместе с улыбками.
Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии полвека, вызывает восхищение. 50 лет совместной жизни — настоящее богатство, которое исчисляется не материальными ценностями. А вот символом этой годовщины является один из самых ценных и дорогих металлов — золото. Оно не окисляется, не изменяется при нагревании. Так и отношения супругов не изменились со дня свадьбы, стали только крепче, закалились за эти годы.
Кто же они — наши золотые юбиляры?
Николай Афанасьевич отработал 36 лет мастером электрических сетей на Иодской подстанции. В 1979 году, вспоминает собеседник, техники было мало. Всё делали своими руками. Иногда даже приходилось вставать ночью и идти на подстанцию. В его зону обслуживания входила третья часть городского поселка и района. Отработав 6 лет мастером, принял участие в конкурсе профмастерства в Глубоком. В результате занял 1-е место и получил главный приз — грузовой автомобиль ГАЗ-66, на котором отработал 10 лет. Принимал участие и в других соцсоревнованиях, где также становился победителем или входил в тройку лучших мастеров электросетей.
— Если бы руководство не оказывало помощь, — говорит он, — не поддерживало, наверное, не было бы таких хороших результатов. Я рад, что имел возможность работать с такими руководителями как Георгий Антонович Волосюк, Виталий Анисимович Шарипо, а также с главным инженером Виктором Ильичом Лагуном, Иваном Федоровичем Сельчёнком. Всех монтеров в бригаде старался звать только по отчеству. Считаю, что со мной работали только ответственные и трудолюбивые люди.
Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он не может без дела:
Николай Афанасьевич – старейшина агрогородка Иоды, а также депутат Иодского сельского совета от Иодского 3-го избирательного округа № 5.
В 2017 году Витебский областной совет депутатов наградил Почетной грамотой Николая Афанасьевича за многолетний и добросовестный труд, значительный личный вклад в развитие ветеранского движения, активное участие в патриотическом воспитании молодежи. Он также награжден двумя трудовыми медалями «За доблесть». Имеет множество грамот районного и областного уровня. С выходом на пенсию ему было присвоено звание «Почетный энергетик СССР» и вручена соответствующая медаль.
Раису Юльяновну в агрогородке все помнят и знают как учителя русского языка и литературы. Бывшие ученики и сейчас звонят и поздравляют любимую учительницу с праздниками. Из любимых увлечений — разведение цветов, вязание и чтение книг.
Собеседница говорит, что ее муж трудоголик, не сидит на месте. В любой работе — помощник. У дома помог супруге развести большой палисадник, в котором с ранней весны до поздней осени радую глаза разнообразные цветы.
Героиня рассказа — прекрасная хозяйка, отлично готовит. Золотые юбиляры прожили вместе в любви и согласии полвека. Вместе проходили выпадавшие испытания и трудности, сумели сохранить взаимную любовь и преданность, вырастили двоих детей — Инну и Юрия.
История любви
Николай и Раиса знакомы с детства. Николай родом из деревни Лакиновцы, куда ребенком и приезжала погостить к бабушке маленькая Рая. До 8 класса она училась в Кушталевской базовой школе, а вот среднее образование получала в Иодской школе, где училась в одном классе с Николаем. Молодой статный парень сразу заметил красивую девушку. А Рая признается, что тогда почувствовала – вот он, единственный и неповторимый. Их дружба переросла в настоящее глубокое чувство. Николай попросил руки и сердца любимой у ее родителей. Пожениться решили, когда Рая была на 4 курсе Даугавпилского педагогического института. Свадьбу тогда сыграли веселую, задорную. Молодой муж ни шагу не отходил от супруги.
Историями о юности, любви и, конечно же, работе можно заслушаться: за полвека столько было пережито, столько сделано, многое достигнуто!
Дети, внуки и правнуки — это наша гордость
Дочь Инна пошла по стопам матери и стала учителем русского языка и литературы в Миорах.
— Наша большая боль — наш Юрочка, у которого не выдержало больное сердце, в возрасте 31 года он ушел из жизни, — рассказывает со слезами на глазах Раиса Юльяновна.
Род Подоба продолжается дальше в их любимом внуке Никите, который учится в 11 классе Иодской СШ. Юноша ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и, как говорит его бабушка, внешне очень похож на отца. Он радует бабушку с дедушкой хорошими отметками в школе и многочисленными спортивными достижениями.
Есть у них не менее любимая внучка Полина, которая живет в Минске и не так давно сама стала матерью.
С правнучкой Алианай Николай Афанасьевич и Раиса Юльяновна уже знакомы и с нетерпением ждут малышку в гости.
Время — лучший показатель силы любви. Этим двум замечательным людям удалось остаться вместе несмотря ни на что, любить друг друга преданно и самоотверженно, пережить сообща все трудности и неурядицы. Желаем чете Подоба крепкого здоровья и еще многих, многих счастливых лет.
Елена АНАНИЧ.
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