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Беседа с гимназистами о грехе
19.11.2018 — Разное | Новости Волковыска
15 ноября к ученикам 6Б класса Волковысской гимназии № 2 на информационный час пришел клирик Свято-Петропавловского собора иерей Александр Богдан.
Классный руководитель попросил священника рассказать гимназистам, почему курение считается грехом и о других вредных привычках. Отец Александр объяснил подробно вообще, что в православии понимается под грехом, почему важно каяться в них, в чем смысл покаяния и о том, как совершается таинство исповеди в православной церкви. У учеников было огромное количество вопросов на разные и другие темы. Священник всем вопрошающим дал развернутые ответы на их вопросы.
Егор Черепок
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15 ноября к ученикам 6Б класса Волковысской гимназии № 2 на информационный час пришел клирик Свято-Петропавловского собора иерей...
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