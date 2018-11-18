"Такого драйва у нас никогда не было. Это лучшие “Дожинки”!.."

Ирина Александровна Авижа, Инесса Михайловна Кулешо,

заместители руководителей по идеологической работе КСУП «Субботники» и филиала «Азот Агро».

Обе награждены на Ивьевских «Дожинках» Благодарстаенным письмом Гродненского областного Совета республиканского ощественного объединения «Белая Русь»:







Приятно, что губернатор начал осмотр подворий именно с Ивьевского. В нем наш труд. Мы уже много их делали к разным праздникам, но в столице «Дожинок» в Ивье- волнительнее всего.

Работа идеолога – это, прежде всего, работа с людьми, психологический климат. Стремимся делать все от нас зависящее, чтобы людям хорошо работалось, и хорошо отдыхалось. И выразить хочется общее мнение – Ивьевские «Дожинки» удались на славу!

Марьян Иванович Мацкевич, прораб ЛРСП-17 г.Лида:





Около 12 лет я занимался колхозным строительством в КСУП Баума во времена Конецкого, а большую часть текущего года я был прорабом на реконструкции многих объектов в Ивье: Агропромбанк, детсад-ясли, милицейское общежитие, ряд домов по улице 50 лет Октября – это наши труды. То что сделано, вызывает удовлетворение. Как, например, в Лиде бывшая водонапорная башня, которую строили бывшие пленные немцы. Красивое здание, с него чудный вид на Лиду. Вообще «Дожинки» - для строителя жизнь на колесах.

Областные дожинки мне как профессиональному строителю импонируют тем, что аккумулируются денежные средства в один источник. Больше возможностей для ремонта и строительства

В Ивье работали до сотни людей нашего коллектива, другие подрядные организации. Можно вытереть пот. Ощущая атмосферу праздника, понимаю, что наши усилия были не напрасны. Ивье стало красивее, комфортнее. Хочется, чтобы возродилась здесь строительная организация, чтобы строилось жилье, обновлялось и ремонтировалось старое. И чтобы на смену этому замечательному празднику пришли другие. Чтобы люди работали в радость. Счастья и добра нашему городу!

Ансамбль народной песни «Юрацішкоўскі кірмаш” (в составе пяти человек)

(Аккумулированы мысли всех участниц):





- Нашему коллективу более 20 лет, с 2001 года во главе коллектива его нынешний руководитель. Состав периодически обновляется, но костяк последние годы сохранился. В 1997 году получили звание народного.

Приятно, что и наши голоса звучали на открытых площадках города во вдохновляющие минуты праздника. Такого драйва у нас никогда не было. Это лучшие “Дожинки”! Приятно было видеть в глазах людей радость. Наше творчество находило отклик. Город преобразился. Это было волшебное зрелище! Тот, кто его пропустил просто обязан посмотреть ролики в интернете. Чтобы почувствовать атмосферу праздника.