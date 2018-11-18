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Узбекистан присоединился к соглашению о рынке интеллектуальной собственности СНГ

19.11.2018 10:28 — Разное | Интерфакс  
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, которым утвердил присоединение страны к соглашению о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран-участниц СНГ, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

Соглашение было подписано на заседании Совета глав правительств государств-участников СНГ 1 июня 2018 года в Душанбе. Документ направлен на использование научных достижений в различных секторах экономики стран Содружества.

Согласно принятому постановлению, агентство по интеллектуальной собственности Узбекистана определено центральным компетентным органом, министерства инновационного развития и юстиции республики - компетентными органами в части, их касающейся, ответственными за реализацию указанного международного договора.

Глава государства поручил министерству иностранных дел направить уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного соглашения.

 
 
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление, которым утвердил присоединение страны к соглашению о формировании и развитии рынка...
 
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