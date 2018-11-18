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Кормушку для Йети построили в одном из самых северных районов Челябинской области

19.11.2018 10:27 — Разное | Интерфакс  
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Необычный арт-объект - кормушку для снежного человека - соорудили в таежной зоне Нязепетровского района Челябинской области, сообщается на сайте областного Центра развития туризма.

"Нязепетровский район славится своими красивыми лесами и большим разнообразием фауны, поэтому если где-то и живёт Йети, то непременно здесь. Отметим, что это единственная кормушка для Йети не только в России, но и в мире", - говорится в сообщении.

Идея построить такой арт-объект на берегу реки Куказар возникла у сотрудников районного Дома культуры ещё восемь лет назад, но реализовать ее смогли только сейчас. Рядом с кормушкой установили и макет пришедшего на обед гигантского снежного человека.

"А чтобы он был благосклонен, стоит оставить в кормушке гостинец: фрукты, овощи, семечки. Даже если никакого Йети нет, подарки съедят лесные обитатели", - добавляют авторы идеи.

В Нязепетровском районе лесом занято около 70% всей территории. Среди самых известных природных мест - лиственничная и дубовая рощи, реликтовый ельник. Здесь же расположен Нязепетровский государственный заказник.

 
 
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Необычный арт-объект - кормушку для снежного человека - соорудили в таежной зоне Нязепетровского района Челябинской области, сообщается на сайте областного Центра...
 
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