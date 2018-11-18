Сборная Беларуси по футболу вышла в плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Беларуси по футболу заняла первое место в групповом этапе Лиги наций. В случае успеха и в турнире плей-офф белорусы сыграют на Евро-2020.

В воскресенье поздно вечером в заключительном матче Лиги наций белорусы обыграли Сан-Марино – 2:0. Матч прошел в Серравалле на стадионе "Олимпийский" В составе сборной Беларуси отличились Станислав Драгун (гол на 8-й минуте) и Антон Сарока ( гол на 53-й минуте).





По итогам группового этапа, который насчитывал 6 матчей, Беларусь набрала 14 очков. На втором месте квартета Люксембург (10 очков), на третьем – Молдова (9 очков), на четвертом – Сан-Марино (0 очков).

Победа позволила сборной Беларуси не только завоевать путевку в плей-офф Лиги наций, но также переместиться рангом выше – из пула "D" в лигу "С" в следующем аналогичном розыгрыше.

Жеребьевка квалификации ЧЕ-2020 пройдет 2 декабря в Дублине. Известно, что в ней примут участие 55 сборных Европы. Они будут распределены по группам с пятью или шестью участниками. Розыгрыш состоится с марта по ноябрь 2019 года. По две лучшие команды из каждой подгруппы получат право выступить в финале Евро-2020.

Любопытно, что в преддверии жеребьевки УЕФА учли климат Беларуси. Так, сборная Беларуси была включена в список европейских стран с суровым зимним климатом. По правилам УЕФА, в одной группе не может оказаться более двух таких "холодных" стран.