Беларусь и Азербайджан намерены организовать сборку тракторов в Турции

Беларусь и Азербайджан планируют на территории Турции создать сборочное производство тракторов, заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый, который возглавляет белорусскую часть совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

"Сотрудничество двух стран на новый уровень выведет создание сборочного производства белорусско-азербайджанских тракторов в Турции. Это новый перспективный проект трех государств. Его успешная реализация откроет дорогу для наших новых инициатив по совместному освоению рынка региона", - сказал М.Русый в ходе заседания комиссии.

Вице-премьера цитирует пресс-служба правительства.

"Придаем большое значение расширению сотрудничества в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации, работе Гянджинского автомобильного завода по сборке тракторов, зерноуборочных комбайнов, техники МАЗ и выпуску другой промышленной продукции. Мы совместно создали отрасль сельскохозяйственного машиностроения", - отметил вице-премьер.

По словам М.Русого, товарооборот Беларуси и Азербайджана в январе-сентябре увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $331,5 млн. "Сейчас необходимо активно работать над новыми совместными проектами, чтобы тенденция роста взаимного товарооборота носила устойчивый, долговременный характер", - отметил вице-премьер.

Перспективным он назвал сотрудничество Беларуси и Азербайджана в сфере транспорта и логистики, нефтехимической сфере, в области фармацевтики. "Готовы к дальнейшим шагам по созданию в Азербайджане современного производства противоопухолевых препаратов. Это не только экономический, но и социальный проект. Полагаю, что стороны в оперативном порядке наладят общение, чтобы уже в следующем году была получена продукция на данном предприятии", - сказал вице-премьер.

Белорусское правительство также намерено активно содействовать росту взаимных поставок продовольствия. "Азербайджанским потребителям уже хорошо знакомы молочные, мясные, кондитерские изделия из Беларуси. Мы приветствуем открытие в Минске в прошлом году Торгового дома Азербайджана и другие аналогичные инициативы наших друзей, будем оказывать со стороны правительства максимальное содействие", - сказал М.Русый.

Первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов отметил необходимость укрепления экономического сотрудничества двух стран. "Достигнутый уровень товарооборота не соответствует нашему потенциалу. Важны сложившиеся сердечные, дружеские отношения. Это имеет большую цену", - добавил он.

По итогам заседания межправкомиссии подписано семь документов, три из которых касаются сотрудничества с Гянджинским автомобильным заводом, сообщили в пресс-службе.