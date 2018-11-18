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Лукашенко проведет переговоры с Алиевым

19.11.2018 09:20 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник19 ноября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который посещает Беларусь с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

И.Алиев прилетел в Минск накануне вечером.

Официальные переговоры в белорусском Дворце независимости пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе с участием членов делегаций. По итогам ожидается подписание ряда международных документов.

"Основное внимание на переговорах будет уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, реализации совместных проектов. Президенты также рассмотрят возможности по взаимодействию в транспортно-логистической сфере, здравоохранении, образовании, информационно-коммуникационных технологиях, спорте, туризме и других областях", - отмечают в пресс-службе.

В 2006-2016 годах президент Беларуси четыре раза с официальным визитом посещал Баку, президент Азербайджана - четыре раза с официальным визитом Минск. В 2015 году глава белорусского государства участвовал в церемонии открытия I Европейских игр в азербайджанской столице.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник19 ноября проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который посещает Беларусь с...
 
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