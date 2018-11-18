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«Евровидение» в Минске: в чём разница между детским и взрослым конкурсами
Может, Вы помните, как несколько лет назад, после очередного фиаско на «Евровидении» в народе и среди культурного начальства разгорелась дискуссия на тему «А нужен ли нам этот конкурс? Тратим на участие в нем немалые деньги, а стране что из того – ни славы, ни материальных дивидендов». Скептики, к которым тогда относился и автор этих строк, тогда проиграли. Позже подумал: и правильно. Все-таки участие в международных мероприятиях – культурных или каких-либо других – приближает Беларусь к Европе, а не отдаляет от нее.
Это мы вспомнили о взрослом конкурсе. Что касается детского, то по нему подобных сомнений никогда не возникало. Здесь наша страна в заслуженном авторитете. Наши дети пели на площадках
Всю неделю после официального открытия 19 ноября и до финала детей и сопровождающих их лиц
Белорусы, конечно, будут болеть за Даниэля. Осталось дождаться финала.
Ваш В.Д.
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Может, Вы помните, как несколько лет назад, после очередного фиаско на «Евровидении» в народе и среди культурного начальства разгорелась дискуссия на тему «А нужен...
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