«Евровидение» в Минске: в чём разница между детским и взрослым конкурсами

Может, Вы помните, как несколько лет назад, после очередного фиаско на «Евровидении» в народе и среди культурного начальства разгорелась дискуссия на тему «А нужен ли нам этот конкурс? Тратим на участие в нем немалые деньги, а стране что из того – ни славы, ни материальных дивидендов». Скептики, к которым тогда относился и автор этих строк, тогда проиграли. Позже подумал: и правильно. Все-таки участие в международных мероприятиях – культурных или каких-либо других – приближает Беларусь к Европе, а не отдаляет от нее.

Это мы вспомнили о взрослом конкурсе. Что касается детского, то по нему подобных сомнений никогда не возникало. Здесь наша страна в заслуженном авторитете. Наши дети пели на площадках «Евровидения» 15 раз – каждый год с момента рождения конкурса. Белорусы дважды становились чемпионами по вокалу – Ксения Ситник в 2005 году и Алексей Жигалкович в 2007-м. Андрей Кунец в 2006 стал вторым. В 2011 ( Лидия Заблоцкая ) и в 2013 ( Илья Волков ) занимали 3-е место. Всего же в пятерку лучших белорусы входили 9 раз. Сейчас Беларусь занимает третье место после Грузии и России в рейтинге стран-участниц. Минск был хозяином конкурса в 2010 году и провел его на «ура». Что-что, а принимать большие форумы мы научились . Дважды конкурс проходил только в Киеве. Прошло восемь лет, и мы снова встречаем гостей. Нынешний детский конкурс пройдет под небезопасным в пожарном смысле слоганом «Зажигай!» Вот «Минск-Арена» и загорится всеми лампочками 25 ноября, когда под ее куполом начнется финальное вокальное сражение. Там уже вовсю готовятся. От Беларуси на конкурсе выступит Даниэль Ястремский . Он исполнит песню «Time». Честно говоря, прочитав текст, не очень понял, о чем произведение. Постарел! Успокоил себя только тем, что песен с таким сверхзагадочным смыслом сейчас у молодежи много.

Всю неделю после официального открытия 19 ноября и до финала детей и сопровождающих их лиц покатают по стране . И мы привычно узнаем из вечерних новостей, как нравятся гостям наши хорошие дороги и ухоженные поля, чистые широкие улицы, какие добрые и гостеприимные белорусы. Уместно напомнить: страна проведения не определяется итогами предыдущего конкурса. Ее выбирает оргкомитет. Этим детский отличается от взрослого. Еще в чем разница. Исполнитель должен быть гражданином страны, за которую выступает. Он не должен быть одет по-взрослому. Если во взрослом конкурсе ты можешь петь на любом языке, то здесь – только на государственном твоей страны. Наш мальчик споет на русском и немного на английском. У нас же два государственных. Раньше только телезрители голосовали, теперь – и жюри, и зрители голосуют на равных, 50 на 50.

Белорусы, конечно, будут болеть за Даниэля. Осталось дождаться финала.

Ваш В.Д.