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Под Брестом из-за разрыва котла пострадал 45-летний мужчина
Новости Беларуси. В Брестском районе из-за разрыва отопительного котла в доме пострадал мужчина.
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В результате разрушения котла видимых повреждений конструкций строения нет, одежда на пострадавшем не повреждена.
Предполагаемой причиной случившегося называют «создание избыточного давления внутри котла вследствие перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе».
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Новости Беларуси. В Брестском районе из-за разрыва отопительного котла в доме пострадал мужчина. По информации МЧС, происшествие случилось днем восемнадцатого...
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