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Под Брестом из-за разрыва котла пострадал 45-летний мужчина

19.11.2018 11:16 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Брестском районе из-за разрыва отопительного котла в доме пострадал мужчина.

По информации МЧС, происшествие случилось днем восемнадцатого ноября в деревне Малые Косичи. В одном из домов произошел разрыв корпуса твердотопливного котла с выбросом пара без последующего горения. Пострадал 45-летний хозяин дома. Мужчину доставили в медучреждение.

В результате разрушения котла видимых повреждений конструкций строения нет, одежда на пострадавшем не повреждена.

Предполагаемой причиной случившегося называют «создание избыточного давления внутри котла вследствие перекрытия вентиля и отсутствия циркуляции горячей воды в системе».

В начале года в Борисовском районе в жилом доме разорвало отопительный котел (читать далее).
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Брестском районе из-за разрыва отопительного котла в доме пострадал мужчина. По информации МЧС, происшествие случилось днем восемнадцатого...
 
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