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«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске
Новости Беларуси. Утром 19 ноября делегация из Азербайджана
С площади Победы кортеж направился в сторону Национальной библиотеки. Рядом с ней с весны 2017 года работает торговый дом Азербайджана. Его площадь – более 500 квадратных метров. Понятно, что все изобилие от производителей этой страны на них не уместишь, но то, что уже хорошо известно на белорусском рынке, здесь продемонстрировали в красках.
Ильхам Алиев поинтересовался, как идет реализация продукции в Беларуси.
Торговый дом – своего рода выставочный центр. Президент Азербайджана выразил мнение, что имеет смысл здесь же наладить и продажу азербайджанских товаров. В прайсе – вина, коньяки, бренди, чаи, соки, консервы, оливковое масло, ковры, шелка, текстиль и косметика.
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Новости Беларуси. Утром 19 ноября делегация из Азербайджана возложила цветы на площади Победы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры...
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