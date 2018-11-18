Под Полоцком 27-летний бесправник на Audi врезался в дерево и погиб

Новости Беларуси. В Полоцком районе водитель Audi врезался в дерево и погиб.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером семнадцатого ноября. За рулем автомобиля Audi находился 27-летний бесправник. Он ехал по правой стороне проселочной дороги, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость – произошел занос транспортного средства. Audi съехала в кювет и столкнулась с деревом.



Фото: vk.com/vitebsk__jai

Водитель погиб на месте происшествия, а 36-летняя пассажирка авто была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями.

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