ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Под Полоцком 27-летний бесправник на Audi врезался в дерево и погиб

19.11.2018 10:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Полоцком районе водитель Audi врезался в дерево и погиб.

По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером семнадцатого ноября. За рулем автомобиля Audi находился 27-летний бесправник. Он ехал по правой стороне проселочной дороги, не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость – произошел занос транспортного средства. Audi съехала в кювет и столкнулась с деревом.

Под Полоцком 27-летний бесправник на Audi врезался в дерево и погиб
Фото: vk.com/vitebsk__jai

Водитель погиб на месте происшествия, а 36-летняя пассажирка авто была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями.

В сентября в Минске легковушку отбросило на вентиляционный киоск у метро.

За рулем авто был бесправник (читать далее).
Новости по теме

В отношении водителя автобуса, сбившего 5-летнего мальчика в Чашникском районе, возбуждено уголовное дело

5-летний ребёнок попал под колёса школьного автобуса в Чашникском районе

В Витебске автомобиль повис на ограждении возле реки из-за заноса

18-летний велосипедист попал под колёса Nissan в Городокском районе

«Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы». Что известно об аварии на автодроме под Витебском, в которой машина багги сбила судей

«У пациента оскольчатый перелом голени». Врач о состоянии судьи, сбитого машиной багги на соревнованиях под Витебском

19-летний солдат погиб под колёсами фуры в Лепельском районе

6-летний ребёнок попал под колёса ВАЗа в Витебском районе

‡агрузка...
Новости 24 часа

«Представляется здесь 29 предприятий». Ильхам Алиев посетил торговый дом Азербайджана в Минске

Ильхам Алиев возложил цветы на площади Победы в Минске

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

Церемония открытия детского «Евровидения» состоится в Минске 19 ноября

Семь соглашений подписано на заседании межправительственной белорусско-азербайджанской комиссии

Переговоры Александра Лукашенко и Ильхама Алиева пройдут во Дворце Независимости 19 ноября

Совместное белорусско-азербайджанское производство зерноуборочной техники будет открыто в Гяндже в 2019 году

Александр Лукашенко поздравил президента Латвии и народ этой страны со 100-летием независимости

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Полоцком районе водитель Audi врезался в дерево и погиб. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером семнадцатого...
 
Новости дня
Новости разные
 
17-летняя гонщица "Формулы-3" попала в страшную аварию на Гран-при в Макао
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика