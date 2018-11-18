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Под Полоцком 27-летний бесправник на Audi врезался в дерево и погиб
Новости Беларуси. В Полоцком районе водитель Audi врезался в дерево и погиб.
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Водитель погиб на месте происшествия, а 36-летняя пассажирка авто была доставлена в медучреждение с телесными повреждениями.
В сентября в Минске легковушку отбросило на вентиляционный киоск у метро.
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Новости Беларуси. В Полоцком районе водитель Audi врезался в дерево и погиб. По информации УГАИ УВД Витебского облисполкома, авария произошла вечером семнадцатого...
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