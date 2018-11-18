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На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель

19.11.2018 10:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель.

Об этом сообщает карагандинский футбольный клуб «Шахтер», который стал последним местом работы Владимира Ивановича.

Тренера не стало на 48 году жизни. Он скончался после продолжительной болезни.

На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель
Фото: twitter.com/dynamobrest

Владимир Журавель работал с брестским «Динамо», «Гомелем», минским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Клубы выражают свои глубочайшие соболезнования родным и близким тренера.

По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте ФК «Динамо-Брест», «24 ноября матч «Динамо-Брест» – «Гомель» начнется с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле в траурных повязках».

Карьеру игрока Владимир Журавель завершил в 2005 году. 
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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Об этом сообщает карагандинский футбольный клуб «Шахтер», который стал...
 
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