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На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель
Новости Беларуси. Скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель.
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Тренера не стало на 48 году жизни. Он скончался после продолжительной болезни.
Владимир Журавель работал с брестским «Динамо», «Гомелем», минским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Клубы выражают свои глубочайшие соболезнования родным и близким тренера.
По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте ФК «Динамо-Брест», «24 ноября матч «Динамо-Брест» – «Гомель» начнется с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле в траурных повязках».
Карьеру игрока Владимир Журавель завершил в 2005 году.
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Новости Беларуси. Скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель. Об этом сообщает карагандинский футбольный клуб «Шахтер», который стал...
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