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Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак
Новости Беларуси. Служба на двоих. Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь подготовлено около 3 тысяч служебных собак и столько же специалистов.
Они работают в розыске оружия, наркотиков и взрывчатых веществ. Занимаются охраной и спасением людей. Четвероногие воспитанники центра приняли участие в многочисленных выставках и международных состязаниях. Традиционно военнослужащие со своими питомцами участвуют в Армейских играх. И уже третий год подряд наши кинологи занимают места на пьедестале.
Валерий Рык, начальник курса подготовки по специальным службам:
С процессом усложнения задачи подкладывается уже взрывчатое вещество к предмету, и с течением времени происходит замена запаха предмета на запах взрывчатого вещества.
Андрей Бордуков, начальник кинологического центра:
В свой юбилей военные кинологи наконец осуществили давнюю мечту – открыли памятник служебной собаке. Прообразом стал работающий и сегодня пес по кличке Бакс.
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Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак
Новости Беларуси. Служба на двоих. Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь подготовлено...
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