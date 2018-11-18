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Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

19.11.2018 10:14 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Служба на двоих. Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь подготовлено около 3 тысяч служебных собак и столько же специалистов.

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

Они работают в розыске оружия, наркотиков и взрывчатых веществ. Занимаются охраной и спасением людей. Четвероногие воспитанники центра приняли участие в многочисленных выставках и международных состязаниях. Традиционно военнослужащие со своими питомцами участвуют в Армейских играх. И уже третий год подряд наши кинологи занимают места на пьедестале.

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

Валерий Рык, начальник курса подготовки по специальным службам:
Мы используем мотивацию собаки к работе именно к поиску своего любимого предмета, при нахождении которого, соответственно, вырабатывается определенная сигнальная поза. После этого она получает свой предмет в качестве поощрения.

С процессом усложнения задачи подкладывается уже взрывчатое вещество к предмету, и с течением времени происходит замена запаха предмета на запах взрывчатого вещества.

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак

Андрей Бордуков, начальник кинологического центра:
Традиционно военнослужащие и служебные собаки участвуют в мероприятиях по обеспечению безопасности при проведении международных и республиканских соревнований и культурно-массовых мероприятий.

В свой юбилей военные кинологи наконец осуществили давнюю мечту – открыли памятник служебной собаке. Прообразом стал работающий и сегодня пес по кличке Бакс.

Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет. Рассказываем, как идёт подготовка служебных собак
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Служба на двоих. Кинологическому центру белорусской армии – 25 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За это время здесь подготовлено...
 
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