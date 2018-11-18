Умер белорусский тренер Владимир Журавель

Известный белорусский тренер и футболист Владимир Журавель умер на 48-м году жизни.

Об этом сообщает издание «Прессбол».

В разные годы Журавель выступал за сочинскую «Жемчужину», смоленский «Кристалл» (2000-2002), ждановичскую «Дариду» (2003) и «Торпедо» из Жодино (2004-2005гг) в качестве игрока.

Был также главным тренером жодинского «Торпедо» (2005-2009), солигорского «Шахтера» (2010-2013), команд «Динамо-Минск» (2014), «Дачия» из Кишинева (2015), «Гомель» (2016), «Динамо-Брест» (2017) и «Шахтер» из Караганды (2018 год).

В твиттер-аккаунте брестского клуба сообщается , что 24 ноября матч 29-го тура чемпионата Беларуси «Динамо-Брест» - «Гомель» начнется с минуты молчания, спортсмены выйдут на поле в траурных повязках.

Фото ФК "Динамо-Брест"