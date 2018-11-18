ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Зверев стал самым молодым победителем итогового турнира ATP за последние 10 лет

19.11.2018 11:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

21-летний теннисист из Германии Александр Зверев 18 ноября стал победителем итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут.


Александр Зверев. Фото: twitter.com/atpworldtour

В финале Зверев взял реванш у Джоковича за неудачу в групповой стадии итогового турнира (4:6, 1:6).

В полуфинале Зверев обыграл еще одну суперзвезду мирового тенниса — третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера — 7:5, 7:6.

Александр Зверев стал самым молодым победителем итогового турнира ATP за последние 10 лет — после Новака Джоковича в 2008-м. Всего у Джоковича 5 побед на итоговом турнире ATP.

Для Зверева успех в Лондоне — самый значимый в карьере, сейчас теннисист занимает 5-е место в мировом рейтинге.

До Александра Зверева в итоговом турнире ATP удавалось побеждать лишь трем теннисистам в возрасте 21 года и моложе: чеху Ивану Лендлу (1981, нынче он является тренером Зверева), немцу Борису Беккеру (1988) и сербу Новаку Джоковичу (2008).

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21-летний теннисист из Германии Александр Зверев стал победителем итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Столинской больнице умер пациент, который неделю искал по врачам помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
19.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика