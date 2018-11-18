21-летний теннисист из Германии Александр Зверев 18 ноября стал победителем итогового чемпионата ATP в Лондоне, обыграв в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут.



Александр Зверев. Фото: twitter.com/atpworldtour

В финале Зверев взял реванш у Джоковича за неудачу в групповой стадии итогового турнира (4:6, 1:6).

В полуфинале Зверев обыграл еще одну суперзвезду мирового тенниса — третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера — 7:5, 7:6.

Александр Зверев стал самым молодым победителем итогового турнира ATP за последние 10 лет — после Новака Джоковича в 2008-м. Всего у Джоковича 5 побед на итоговом турнире ATP.

Для Зверева успех в Лондоне — самый значимый в карьере, сейчас теннисист занимает 5-е место в мировом рейтинге.

До Александра Зверева в итоговом турнире ATP удавалось побеждать лишь трем теннисистам в возрасте 21 года и моложе: чеху Ивану Лендлу (1981, нынче он является тренером Зверева), немцу Борису Беккеру (1988) и сербу Новаку Джоковичу (2008).