Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления в 11 городке





17 ноября в 22:18 на «101» поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Социалистическая, сообщили в Слуцком РОЧС.

Причиной пожара стало оставление без присмотра пищи на включенной газовой плите - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. О запахе дыма в подъезде в Слуцкий РОЧС сообщила соседка.

В результате задымления пострадал хозяин квартиры, с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» мужчина госпитализировал в реанимационное отделение Слуцкой ЦРБ.





Уважаемые Случчане, районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает Вам о важности и необходимости содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности! Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель!



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