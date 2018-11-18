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Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления в 11 городке

19.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления в 11 городке

17 ноября в 22:18 на «101» поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Социалистическая, сообщили в Слуцком РОЧС.

Причиной пожара стало оставление без присмотра пищи на включенной газовой плите - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. О запахе дыма в подъезде в Слуцкий РОЧС сообщила соседка. 

В результате задымления пострадал хозяин квартиры, с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» мужчина госпитализировал в реанимационное отделение Слуцкой ЦРБ.

Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления в 11 городке

Уважаемые Случчане, районный отдел по чрезвычайным ситуациям напоминает Вам о важности и необходимости содержания домовладения в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности! Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель!


Slutsk-Gorod.by

 
 
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17 ноября в 22:18 на «101» поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Социалистическая.
 
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