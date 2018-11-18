|
Оставленная без присмотра пища стала причиной задымления в 11 городке
19.11.2018 — Разное | Слуцк Город
17 ноября в 22:18 на «101» поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Социалистическая, сообщили в Слуцком РОЧС.
Причиной пожара стало оставление без присмотра пищи на включенной газовой плите - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. О запахе дыма в подъезде в Слуцкий РОЧС сообщила соседка.
В результате задымления пострадал хозяин квартиры, с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» мужчина госпитализировал в реанимационное отделение Слуцкой ЦРБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 ноября в 22:18 на «101» поступило сообщение о задымлении в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Социалистическая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)