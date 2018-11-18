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На этой неделе в Слуцке пройдут митинг и концерт, посвящённые Слуцкому восстанию

19.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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На этой неделе в Слуцке пройдут митинг и концерт, посвящённые Слуцкому восстанию

Слуцкий райисполком разрешил проведение массового мероприятия, посвящённого годовщине Слуцкого восстания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из заявителей акции Виталий Амелькович. 

Шествие и митинг, как и в прошлом году, отнесено из центральной части города на улицу Виленскую. Мероприятие начнётся в 11:00 со сбора участников на стоянке возле стадиона «Городской».

В 11:30 колонна пройдёт по пешеходной дорожке вдоль улицы Виленская к Городскому парку культуры и отдыха. С 11:45 до 12:30 в парке вблизи танцплощадки запланировано проведение митинга.

Кроме этого, 24 ноября в Слуцком ГДК пройдёт концерт, посвящённый Слуцкому вооружённому восстанию. Об этом сайту SlutskGorod сообщила Алина Нагорная. В нём примут участие солигорская группа Харачакра, поэт Андрей Хаданович, группа Zanzibar и известный белорусский рок-исполнитель Лявон Вольский. Начало концерта в 14:00, вход бесплатный.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Слуцкий райисполком разрешил проведение массового мероприятия, посвящённого годовщине Слуцкого восстания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из...
 
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