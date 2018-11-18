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На этой неделе в Слуцке пройдут митинг и концерт, посвящённые Слуцкому восстанию
19.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Слуцкий райисполком разрешил проведение массового мероприятия, посвящённого годовщине Слуцкого восстания. Об этом на своей странице в Facebook
Шествие и митинг, как и
В 11:30 колонна пройдёт по пешеходной дорожке вдоль улицы Виленская к Городскому парку культуры и отдыха. С 11:45 до 12:30 в парке вблизи танцплощадки запланировано проведение митинга.
Кроме этого, 24 ноября в Слуцком ГДК пройдёт концерт, посвящённый Слуцкому вооружённому восстанию. Об этом сайту SlutskGorod сообщила Алина Нагорная. В нём примут участие солигорская группа Харачакра, поэт Андрей Хаданович, группа Zanzibar и известный белорусский рок-исполнитель Лявон Вольский. Начало концерта в 14:00, вход бесплатный.
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Слуцкий райисполком разрешил проведение массового мероприятия, посвящённого годовщине Слуцкого восстания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из...
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