Нацбанк: Беларусь планирует выйти на инфляцию в 4 процента

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Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%.

Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка республики Дмитрий Мурин.

"На 2019-2020 годы мы видим задачу ограничить уровень роста цен 5%. В среднесрочной перспективе, начиная с 2021 года, ограничить инфляцию (на уровне – ИФ) порядка 4%", - сказал Мурин в интервью телеканалу "Беларусь 1", пишет Интерфакс.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас прогнозировал, что инфляция в стране в 2018 году сохранится в пределах 6%, а в 2019 году снизится до 5%

В текущем году Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 5,5-6%. В январе-октябре она составила 4,2%.

