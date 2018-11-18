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Нацбанк: Беларусь планирует выйти на инфляцию в 4 процента

19.11.2018 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк: Беларусь планирует выйти на инфляцию в 4 процента

фото: Sputnik Беларусь

Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%.

Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%, сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка республики Дмитрий Мурин.

"На 2019-2020 годы мы видим задачу ограничить уровень роста цен 5%. В среднесрочной перспективе, начиная с 2021 года, ограничить инфляцию (на уровне – ИФ) порядка 4%", - сказал Мурин в интервью телеканалу "Беларусь 1", пишет Интерфакс.

Ранее премьер-министр Беларуси Сергей Румас прогнозировал, что инфляция в стране в 2018 году сохранится в пределах 6%, а в 2019 году снизится до 5%

В текущем году Нацбанк ожидает инфляцию на уровне 5,5-6%. В январе-октябре она составила 4,2%.
 

 
 
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Инфляцию в Беларуси в среднесрочной перспективе планируется снизить до 4%.
 
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