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Новые трактора: Азербайджан и Беларусь откроют завод в Турции

19.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Азербайджан и Беларусь откроют в Турции совместное производство тракторов. Об этом заявили на заседании межправительственной комиссии двух стран в Минске, передает телеканала «МИР 24».

Завод уже почти достроен. Участники встречи отметили, что первые машины начнут собирать в первом квартале следующего года. В целом, по итогам 2018 года товарооборот между республиками увеличился в три раза – это более 160 млн долларов.

«То, что мы имеем сейчас, мы должны с другими сферами постоянно прирастать и обеспечивать динамику такого товарооборота. Мы придаем большое значение расширению сотрудничества в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.

Также в этом году Беларусь отправит в Азербайджан около 300 тракторов и 30 комбайнов.

 



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Теги: Минск
 
 
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Завод уже почти достроен. Первые машины начнут собирать в первом квартале следующего года.
 
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