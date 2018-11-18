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Новые трактора: Азербайджан и Беларусь откроют завод в Турции
19.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Азербайджан и Беларусь откроют в Турции совместное
Завод уже почти достроен. Участники встречи отметили, что первые машины начнут собирать в первом квартале следующего года. В целом, по итогам 2018 года товарооборот между республиками увеличился в три раза – это более 160 млн долларов.
«То, что мы имеем сейчас, мы должны с другими сферами постоянно прирастать и обеспечивать динамику такого товарооборота. Мы придаем большое значение расширению сотрудничества в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.
Также в этом году Беларусь отправит в
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Завод уже почти достроен. Первые машины начнут собирать в первом квартале следующего года.
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