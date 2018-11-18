Новые трактора: Азербайджан и Беларусь откроют завод в Турции

Азербайджан и Беларусь откроют в Турции совместное производство тракторов . Об этом заявили на заседании межправительственной комиссии двух стран в Минске, передает телеканала «МИР 24».

Завод уже почти достроен. Участники встречи отметили, что первые машины начнут собирать в первом квартале следующего года. В целом, по итогам 2018 года товарооборот между республиками увеличился в три раза – это более 160 млн долларов.

«То, что мы имеем сейчас, мы должны с другими сферами постоянно прирастать и обеспечивать динамику такого товарооборота. Мы придаем большое значение расширению сотрудничества в области промышленной и сельскохозяйственной кооперации», – заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый.